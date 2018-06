Kotimaa

Mies kaahasi 155 kilometrin tuntinopeutta Tampereen rantatunnelissa – käräytettiin poliisin keskinopeus­mittar

epäillään ajaneen törkeää ylinopeutta Tampereen Rantatunnelissa perjantai-iltana.Poliisipartio oli paikalla valvomassa liikennettä ennen puoltayötä, kun autoilija kiihdytti tunnelissa voimakkaasti kohti itää. Autolle mitattiin keskinopeusmittarilla 155 kilometrin tuntinopeus 480 metrin matkalla.Rantatunnelissa on kuudenkympin nopeusrajoitus.syntyneen miehen ylinopeutta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäilty määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.Tampereen Rantatunneli on Suomen pisin maantietunneli. Sen pituus on 2,3 kilometria. Tunneli avattiin liikenteelle vuonna 2016.