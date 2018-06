”Facebookissa ei ole muita kuin mummoni” – Tutkimuksen mukaan teinit hylkäävät Facebookin, ja samoin sanovat nuoret itse

Kotimaa

”Facebookissa ei ole muita kuin mummoni” – Tutkimuksen mukaan teinit hylkäävät Facebookin, ja samoin sanovat n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaistutkimus

Nuoret

Facebook

Oikaisu 2.6. kello 18.30: Jutussa haastatellun Aamun sukunimi oli jutussa ensin kirjoitettu kahdella tavalla väärin muotoihin Konto ja Kontio. Hänen sukunimensä on Kontu.