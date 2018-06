Kaupungit tyhjenivät ennen kesäisin lapsista – tällaisia olivat kesäsiirtolat, jonne pikkulapset lähtivät aiemmin jopa kuukausiksi

Kotimaa

Kaupungit tyhjenivät ennen kesäisin lapsista – tällaisia olivat kesäsiirtolat, jonne pikkulapset lähtivät aiem

”Kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Aamos

Leiri

Kesäleirit pyörivät järjestövoimin

Kuntien