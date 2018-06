Kotimaa

Törkeä lapsen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus syyteharkintaan Ilomantsissa – uhri alle 16-vuotias, epäilty 19

Oikaisu 4.6. 2018 kello 10.45: Uhri on alle 16-vuotias, ei 16-vuotias kuten jutussa aiemmin virheellisesti väitettiin.

19-vuotiasta miestä epäillään törkeästä lapsen hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Asia viedään syyteharkintaan Joensuun poliisin esitutkinnan perusteella.Asianomistajana on alle 16-vuotias tyttö, joka oli kertonut vanhemmilleensa tulleensa raiskatuksi. Vanhemmat ilmoittivat asiasta poliisille.Epäilty on vangittu 16. huhtikuuta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.epäilty ja asianomistaja ovat poliisin mukaan ”jollain tasolla” tunteneet toisensa ennen tapahtumia, mutteivät ole olleet seurustelu- tai sukulaissuhteessa keskenään.Tapahtumapaikkana ollut Ilomantsin haja-asututusalueella sijaitseva vapaa-ajan asunto on rikoksesta epäillyn lähipiiriläisen omistama.Tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syytteennoston määräpäivä asiassa on 5. heinäkuuta.