Tulli huutokauppaa ”kalusteharvinaisuuksia ja helmiä” – vanhimmat kalusteet ovat 1800-luvulta

huutokauppaa historiallisia antiikkihuonekalujaan. Mukana on Tullin mukaan todellisia kalusteharvinaisuuksia ja helmiä. Ne ovat jääneet tarpeettomiksi laitoksen tehostettua toimitilojen käyttöään.Nyt myytävät kalusteet ovat olleet käytössä Tullihallituksen Erottajan toimitiloissa sekä Helsingin, Tampereen ja Hangon tullikamareissa.tulee 1900-luvun alun kotimaista Billnäsiä sekä vanhempia 1800-luvun kalustoja. Tarjolla on muun muassa työpöytiä, kirjahyllyjä ja asiakirjakaappeja sekä sohvaryhmiä ja tuoleja.Myynnissä on myös kokouskalusteita, jotka edustavat suomalaista modernismia, muun muassa Artekin baarijakkaroita.Samoin huutokaupassa myydään 1990-luvun lopulla hankittuja toimistokalusteita, kuten 60 kappaletta isoja metallisia jalkalamppuja.Erikoisuutena mukana on Tampereen tullikamarin vanha kassakaappi 1900-luvun alusta.vanhimmista kalusteista on venäläistä biedermeieriä edustava sohvakalusto vuodelta 1845. Kalusto on ollut Tullihallituksen pääjohtajan virkahuoneessa 1950–60-luvuilla.Huutokauppaluettelosta löytyy 34 kohdetta. Tavarat myydään pääsääntöisesti isompina kokonaisuuksina eli yhteen huutoon kuuluu useampia huonekaluja.Huutokauppa pidetään 12. kesäkuuta Vantaalla osoitteessa Vanha Porvoontie 231 A-talo. Huutokauppa alkaa kello 12. Tavaroihin voi tutustua huutokauppapäivänä kello 11 alkaen.