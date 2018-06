Kotimaa

Susikanta kasvaa maltillisesti ja liikkuu länteen – Pohjanmaalla susien määrä kaksinkertaistui viime vuodesta

yli puolet Suomen susista majailee nyt läntisissä osissa maata. Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomessa on 20 susilaumaa, joista 16 läntisellä kannanhoitoalueella.Alueen susimäärä on kasvanut noin kolmanneksella. Suurin muutos oli Pohjanmaalla, jossa susien määrä on kaksinkertaistunut.Susien kannanhoitoalueet jakautuvat pohjoiseen poronhoitoalueeseen, itäiseen alueeseen ja läntiseen alueeseen.Itäisessä Suomessa laumoja on yhteensä yhdeksän, ja niistä viisi on Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin liikkuvia rajalaumoja. Poronhoitoalueella liikkuu vain muutamia yksittäisiä susia.Viime vuonna kanta oli vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.Suomessa on arviolta 165–190 sutta, kun viime vuonna määrä oli 150–180. Tuorein kanta-arvio on maaliskuulta ja se julkaistiin keskiviikkona. Arvio susikannasta kasvaa, jos mukaan lasketaan kaikki rajareviireillä asuvat sudet.Länsi-Suomessa arvioitiin olevan 108–122 sutta, kun vuotta aiemmin niitä oli 70–80.Useimmat maan läntisiin osiin asettuneet susiparit saivat pentuja viime vuoden keväällä. Susilla on lännessä myös paremmin ravintoa kuin idässä. Luken tiedossa ei ole, miksi susien määrä on vähentynyt itäisessä Suomessa.arvioidaan vuosittain metsästyskauden jälkeen maaliskuussa, koska silloin aineistot arvion tekemiseen ovat kattavimmat. Esimerkiksi lumipeitteestä saadaan jälkihavaintoja ja uloste- ja virtsanäytteitä.Kannan arvioinnin apuna käytetään petoyhdyshenkilöiden kirjaamia susihavaintoja, DNA-näytteitä ja pannoitettujen susien seurantaa.Maaliskuussa susien vuotuinen määrä on kuitenkin myös alhaisin, sillä suden pennut syntyvät huhti-toukokuussa.