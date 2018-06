KHO: Taksinkuljettajan lupaa ei voi evätä parin vuoden takaisen rikkeen takia

Kotimaa

(KHO) on määrännyt myöntämään taksinkuljettajan ajoluvan hakijalle, jolta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli evännyt luvan pari vuotta vanhan rikkeen takia.KHO viittasi keskiviikkona antamassaan päätöksessä perustuslakiin. Se jätti soveltamatta taksinkuljettajan pätevyydestä annetun lain pykälää, koska sen mielestä säännös oli ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.Ajoluvan hakija oli pari vuotta aiemmin saanut sakot kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.Hakija oli erehdyksessä ajanut viiden kilometrin matkan autoa, joka oli rekisteröity kevytkuorma-autoksi. Hakijan ystävällä oli samanlainen auto rekisteröitynä pakettiautoksi.Hakija sai sakkojen lisäksi kuukauden ajokiellon.Kun hän haki taksinkuljettajan ajolupaa noin kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, Trafi antoi kielteisen päätöksen.Trafi viittasi lainkohtaan, jonka mukaan tällaisesta teosta rangaistu ei voi viiteen vuoteen saada lupaa taksinkuljettajaksi.hallinto-oikeuteen. Hän huomautti, että häntä rangaistaan nyt samasta asiasta toistamiseen.Hän on sen takia menettämässä työmahdollisuutensa, ainoan työpaikkansa ja säästämänsä rahat koulua varten.Hakija voitti hallinto-oikeudessa, ja nyt myös KHO tuli samaan lopputulokseen. KHO:ssa hakija voitti äänin 4–1.KHO kiinnitti huomiota siihen, että laissa on rinnastettu kortitta ajamisesta annettu ajokielto sellaiseen ajokieltoon, joka annetaan rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta. Tällöin kuljettajalupaa ei voi saada viiteen vuoteen.Loogisempaa olisi ollut rinnastaa kortitta ajaminen sellaiseen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka estää kuljettajaluvan vain yhdeksi vuodeksi, KHO totesi.KHO piti lainsäätäjän ratkaisua poikkeuksellisena, eikä tätä epäloogisuutta ole lain esitöissä perusteltu mitenkään.Tämän takia KHO katsoi, että asiaa on arvioitava perustuslain kannalta.selvänä ja riidattomana, että hakijan ajoluvan epääminen ei ollut tarpeen tulevien asiakkaiden tai muiden tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.”Tällaista elinkeinovapauden rajoitusta ei voida pitää välttämättömänä”, KHO painotti.Tämän takia KHO päätti jättää tässä tapauksessa soveltamatta taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain pykälää, koska sen soveltaminen asiassa olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.Hakijalle voidaan siis myöntää ajolupa, KHO päätti.