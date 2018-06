Kotimaa

Suomen itäraja piteni yllättäen 20 kilometriä – Suomi ja Venäjä väänsivät asiasta kymmenen vuotta

Suomen itäraja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen itärajan

Arvo Kokkonen

on saanut virallisesti lisää pituutta peräti 20 kilometriä. Pidentymisestä huolimatta valtakunnanrajan sijainti on kuitenkin säilynyt ennallaan.Suomen ja Venäjän välisestä rajasta on sovittu yhteisessä rajankäynnissä, joka kesti yli kymmenen vuotta. Venäjän hyväksyi uuden rajan jo viime vuonna ja Suomen eduskunta toukokuussa.”Kyllä se teknisesti näin oli.”Pitenemisen taustalla ovat useat rajoja määritelleet vanhat rauhansopimukset ja rajankäynnit aina Täyssinän rauhasta vuonna 1595 lähtien. Itsenäisen Suomen aikana rajankäyntejä itänaapurin kanssa on suoritettu viisi kertaa.Itärajan piteneminen johtuu entistä tarkemmista mittausmenetelmistä.”Ihmissilmä näkee, että raja kulkee maastossa suoraan, mutta käytännössä se kuitenkin mutkittelee. On mäkeä ja järveä ja kaikkea muuta. Kun käytettävissä on uusi teknologia, mutkittelu huomataan”, Kokkonen selittää.Käytännössä kartalle suoraan piirretty viiva ei ole ollut maastossa suora rajalinja, vaan rajamerkit ovat hiukan kiemurrelleet.”Kaikella sillä viisaudella ja teknologialla, jota siihen aikaan on ollut geodeeteillä ja maanmittareilla, se on yritetty tehdä niin tarkkaan kuin mahdollista.”Kokkosen mukaan rajankäynnissä meni parisen vuotta, kun mietittiin, miten kiemurteluongelma ratkaistaisiin, koska rauhansopimuksessa rajalinjoja on määrätty suoriksi.Lopulta mutkittelu hyväksyttiin Suomen ehdotuksesta tosiasiaksi.”Me tiedämme kuitenkin maastossa, missä raja kulkee. Linja on siellä auki.”tarkasta pituudesta liikkuu julkisuudessa erilaisia tietoja ja arvioita riippuen siitäkin, puhutaanko vain maarajasta vain onko meriraja mukana.Tuoreimman rajankäynnin mukaan Suomen ja Venäjän valtakunnanrajan virallinen pituus on 1343,6 kilometriä. Siitä maarajan osuus on 1289,6 kilometriä.Maaraja jakaantuu vielä niin, että rajan pituus on maalla 1080,3, järvillä 125,7 sekä joissa ja puroissa 83,6 kilometriä. Suomenlahdella rajan pituus on 54 kilometriä, josta 0,3 kilometriä kulkee saarilla.on tyytyväinen siihen, että rajankäynti saatiin vihdoin tehtyä ja raja siirrettyä digiaikaan. Suomalaiset viranomaiset totesivat jo 1990-luvulla, että valtakunnanrajan dokumentointi ja rajankuvaus eivät vastanneet tilannetta maastossa.”Tämä selkiytti valtavan paljon, koska rajankäyntejä on suoritettu eri vaiheissa. Talvisodan jälkeen tehtiin jotain, jatkosodan jälkeen jotain ja tietysti vanhemmat. Nyt ne kaikki on kuvattu samalla tavalla.”Rajankäynnin lopputuloksena syntyi valtava määrä dokumentteja. Asiakirja-aineistoa on yli 3 000 sivua. Se sisältää muun muassa rajankuvauksen eli yksityiskohtaisen kuvauksen rajan kulusta merkki merkiltä, 116 karttalehteä valtakunnanrajasta ja rajamerkkipöytäkirjan jokaisesta rajamerkistä. Rajamerkkejä on yhteensä 1 415.Rajamerkeistä tehdyt pöytäkirjat aiheuttivat Kokkoselle runsaasti kynätyötä.”Jokainen rajakivi on kuvailtu sanallisesti ja valokuvattu. Sen jälkeen joka ikisestä rajapyykistä tehtiin pöytäkirja molemmille osapuolille sekä suomeksi että venäjäksi. Venäläiset halusivat, että jokainen allekirjoitetaan erikseen. Niitä allekirjoitettiin kolme vuorokautta”, Kokkonen nauraa.Suomella on Ruotsin ja Norjan kassa sopimus, että rajankäynnit tehdään 25 vuoden välein. Nyt sovittiin Venäjän kanssa samanlainen käytäntö.