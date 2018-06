Kotimaa

Kuljetusyrittäjä käytti kahta museorekisteröityä autoa taksina – epäillään muun muassa ajoneuvorikkomuksesta

Pirssi-kylttiä

Poliisin

Esitutkinnassa

Kuljettajaa

autonsa katolla pitänyt kuljetusyrittäjä tarjosi luvattomia taksipalveluita Parikkalassa Etelä-Karjalassa viime vuoden syyskuussa, poliisi kertoo tiedotteessa. Tapauksesta aloitettiin esitutkinta lokakuussa 2017.Yrittäjä oli yrittänyt etsiä asiakkaita ravintoloiden edustoilta. Hän tarjosi poliisin mukaan palveluitaan myös sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa lehdessä. Yrittäjän käytössä oli kaksi museorekisteröityä Mersua.tiedotteen mukaan kuljettaja uskoi, ettei hän tarvitse taksilupaa. Museoajoneuvoja saa laillisesti käyttää ilman taksilupaa pienimuotoisiin tilausajoihin, kuten hääkuljetuksiin.Autojen katoilla oli kuitenkin ollut samantapainen taksitunnus kuin oikeilla takseilla. Poliisi oli aikaisemmin käskenyt yrittäjää ottamaan harhaanjohtavat tunnukset pois, jolloin tämä vaihtoi niihin tekstin ”pirssi”.Yrittäjällä ei myöskään ollut taksialan koulutusta eikä taksin ajolupaa.on käynyt ilmi, että museoautoilla on kuljetettu ihmisiä Parikkalan alueella korvausta vastaan toistuvasti, erityisesti viikonloppuisin.Toiminnalla on tienattu noin puolen vuoden ajanjaksolla ainakin 3 600 euroa, tiedotteessa kerrotaan.Kuljetusyrittäjä on käyttänyt luvatonta taksipalvelua sivutulon hankkimiseksi.epäillään luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta, kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomisesta ja ajoneuvorikkomuksesta.Heinäkuun alussa astuu voimaan uusi taksipalvelulaki, jonka mukaan myös museoautoilla pitää olla taksiliikennelupa, jos niitä käytetään ihmisten kuljettamiseen.