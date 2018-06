Netin pimeässä Tor-verkossa toimineella Sipulikanavalla välitettiin kilokaupalla kovia huumeita – sivustoon liittyy yli 200 rikosepäilyä

Kotimaa

suomalaista epäillään poikkeuksellisen laajasta nettihuumekaupasta suomenkielisellä, Internetin piilopalvelu Tor-verkossa toimineella Sipulikanava-sivustolla. Kyseessä on Suomen rikoshistorian ensimmäinen tapaus, jossa Tor-verkossa sijainneen sivuston ylläpitäjää epäillään huumausaineiden välittämisestä sivuston kautta.Tulli tiedottaa pääepäillyn olevan noin 45-vuotias IT-alan ammattilainen. Miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta, tarkemmin nettihuumekauppapaikka Sipulikanavan ylläpidosta. Ylläpitäjän epäillään hankkineen huumeita myös omaan käyttöönsä.Toinen epäilty on noin 30-vuotias nainen. Häntä epäillään avunannosta törkeässä huumausainerikoksessa. Naisen epäillään ohjanneen Sipulikanavan käyttäjiä huumeiden ostamisessa ja mainostaneen kanavalla myös toista suomalaista Tor-verkon huumausainekanavaa Silkkitietä.Tutkinta on tällä hetkellä loppulausuntovaiheessa, ja asia saatetaan syyteharkintaan tämän kesän aikana Itä-Uudenmaan syyttäjävirastossa.Sipulikanavalla käytyyn huumekauppaan vuosina 2016 ja 2017 liittyviä huumausainerikosepäilyjä on ollut yli 200. Näistä 37 kulkee törkeän huumausainerikoksen nimikkeillä. Nyt tutkinnan alla olevien kahden henkilön epäillään mahdollistaneen tämän kaupankäynnin.Sipulikanavalla epäillään välitetyn kuusi kiloa amfetamiinia, noin 12 000 ekstaasitablettia, yli 10 kiloa marihuanaa, yli 400 grammaa kokaiinia, yli 500 grammaa MDMA-kristallia, yli 200 grammaa metamfetamiinia ja yli 20 000 Rivatril-tablettia.sulki Sipulikanavan viime marraskuussa yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa. Sivuston ylläpitäjiksi epäiltyjen henkilöiden asuntoon Vantaalla tehtiin kotietsintä loka-marraskuun taitteessa Tullin, Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikön toimesta. Kotietsinnän yhteydessä löydettiin runsaasti Sipulikanavaan ja sen ylläpitoon liittyvää teknistä todistusaineistoa sekä takavarikoitiin pieni määrä huumausainetta.Lisäksi pääepäillyn työpaikalta takavarikoitiin hänen oma verkkopalvelimensa, jonka epäillään olleen Sipulikanavan varmuuskopiopalvelin. Ylläpitäjän työnantaja ei ole ollut tietoinen toiminnasta.perustettiin maaliskuussa vuonna 2014 ja siitä muodostui vuosien aikana yksi suurimmista suomalaisista huumausainekaupan sivustoista Tor-verkossa. Sivustolla oli /tori/-niminen osio, jossa käytiin avointa ja vilkasta huumausainekauppaa. Huumekauppiaat loivat osioon kuvallisia myynti-ilmoituksia kauppaamastaan huumeesta. Lisäksi sivustolle pystyi luomaan ostoilmoituksia. Vuoden 2016 aikana sivuston ylläpitäjä teki /tori/-osioon erilliset langat eri kaupungeille, joka helpotti huumekauppaa entisestään.Tor on lyhennys englannin kielen sanoista The Onion Router eli sipulireititys. Nimi tulee siitä, että Tor-verkon salaus on monikerroksinen, kuten sipuli.