Naakan rauhoitus esitetään lopetettavaksi – kasvanut kanta on aiheuttanut vahinkoja

esittää naakan siirtämistä metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon. Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta annettiin torstaina eduskunnalle. Naakan rauhoituksen lopettamista on ajanut maa- ja metsätalousministeriö.Uuden lain on määrä tulla voimaan 1.8.2018 alkaen.Tällä hetkellä naakka on rauhoitettu luonnonsuojelulain perusteella.perustelee esitystä sillä, että naakkakanta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja aiheuttanut vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan, että naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja tuhoavat muiden lintujen pesiä.Erityisen haitallisena on nähty naakan aiheuttamat maatalousvahingot, kuten satovahingot, joista on aiheutunut viime vuosina korvattavia kustannuksia. Vahingot painottuvat erityisesti Lounais-Suomeen. Lain mennessä läpi naakkojen aiheuttamia vahinkoja ei enää korvata.toteutuessa naakkaa saa metsästää pesimäkauden ulkopuolella.Pesimäaikana lintuja ei saa tappaa ilman poikkeuslupaa. Naakoilla olisi siis samanlainen pesimäaikainen rauhoitus kuin muillakin rauhoittamattomilla linnuilla.