Kotimaa

Auto putosi sillalta raiteille Salossa, yksi kuollut – junaliikenne pysähtynyt

Yksi

Liikenneviraston

ihminen kuoli, kun auto putosi sillalta matkustajajunan eteen Vanhan Turuntien viereisellä rataosuudella lauantaiaamuna. Onnettomuudesta tiedotti ensimmäisenä VR.Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että onnettomuuspaikkaa tutkitaan parhaillaan. Junaliikenne Salon ja Turun välillä on keskeytetty toistaiseksi, VR kertoo.liikennepäällikkö Rauno Helanderin mukaan onnettomuus sattui ennen puolta yhdeksää. Rata on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä.Häiriön kestosta ei ole vielä tietoa. Junien matkustajia kuljetetaan häiriön ajan määränpäähänsä linja-autoilla.Myös Helsingin ja Turun välisissä junavuoroissa on onnettomuuden vuoksi muutoksia.