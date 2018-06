Kotimaa

Useilla pankeilla vakavia yhteysongelmia – häiriöitä niin rahan nostamisessa kuin verkkopankeissakin

Useat

Häiriön

suomalaiset pankit kärsivät tällä hetkellä verkko-ongelmista, kertoo pankkien verkkojärjestelmiä hoitava Samlink. Verkko-ongelmat häiritsevät niin verkkomaksuja kuin rahan nostamistakin.Aktian, Säästöpankkien, Oma Säästöpankin, POP Pankkien, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Handelsbankenin verkkopankit eivät ole tällä hetkellä käytössä. Verkkotunnistautuminen erilaisiin palveluihin ei myöskään onnistu näiden pankkien tunnuksilla.Säästöpankkien, Oma Säästöpankin, POP pankkien, Handelsbankenin ja Aktian mobiiliverkkopankit ovat myös pois käytöstä.Osan pankeista korteilla ei myöskään saa tällä hetkellä nostettua rahaa. Säästöpankkien, Oma Säästöpankin, POP Pankkien ja Handelsbankenin Debit- ja Electron-korteilla ei saa palvelua Otto-automaateilla. Säästöpankkien ja POP Pankkien palveluautomaatit eivät toimi.Säästöpankkien, Oma Säästöpankin, POP pankkien ja Handelsbankenin korttimaksut toimivat pääosin normaalisti. Ongelmia on niissä verkko-ostoissa, jotka vaativat verkkopankkitunnuksilla tunnistautumisen. Näiden pankkien käteisnostot Credit-ominaisuudella toimivat normaalisti.syy on tunnistettu ja korjaustoimenpiteet ovat käynnissä, kertoo johtaja Päivi Vikström Samlinkistä. Sille, kuinka kauan häiriö vielä kestää Vikström ei kuitenkaan uskalla antaa vielä arviota.”Yöhön saakka ei mennä”, Vikström tarkentaa.Käyttökatko on Samlinkin mukaan alkanut aamulla normaalin huoltokatkon yhteydessä. Verkkopankit ovat siis olleet koko päivän pois käytöstä.