HS:n lukijat muistelevat työtään huoltoaseman bensapoikina ja meijerin maitotyttöinä – Kesätyöstä on paljon hyötyä, eivätkä tärkeimmät opit liity usein ollenkaan työhön

nuori herää tänään aamulla jännitykseen. Edessä saattaa hyvinkin olla ensimmäinen työpäivä elämän ensimmäisessä työpaikassa.”Kaikki muistavat ensimmäiset kesätyökokemuksensa”, toteaa Helsingin kaupungin rekrytointikonsultin Katja Sorvali https://www.hs.fi/haku/?query=katja+sorvali . Hänen mukaansa ensimmäinen kesätyö on nuorille tärkeä, sillä he muodostavat käsitystään työelämästä ja luovat ensimmäisiä kontakteja työnantajiin.Tänä vuonna nuorille on ollut tarjolla enemmän kesätöitä kuin vuosiin. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) mukaan tänä vuonna kesätyöntekijöitä työllistää peräti 74 prosenttia työpaikoista. Viime vuonna määrä oli 72 prosenttia ja toissa vuonna 64 prosenttia.Työelämää tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori ja tietokirjailija Eeva-Leena Vaahtio https://www.hs.fi/haku/?query=eeva-leena+vaahtio korostaa, että ensimmäiset työkokemukset ovat nuorelle tärkeitä ja merkittäviä etappeja elämässä. Hänen mukaansa työpaikalla nuori oppii arvokkaita työelämän yleisiä pelisääntöjä ja työskentelemistä muiden ihmisten kanssa.viime viikolla lukijoita kertomaan omia ensimmäisiä kesätyömuistojaan. Monet vastaajista aloittivat työuransa nuorena. Paikat oli saatu usein tuttavien kautta tai kävelemällä suoraan liikkeeseen sisään.Juttu jatkuu lukijoiden kommenttien jälkeen.Ensimmäinen koko kesän työpaikkani oli 16-vuotiaana maitokaupassa. Myyntiä oli myös sunnuntaisin, koska jostakin kaupungista oli saatava tuoretta maitoa. Siihen aikaan ihmisillä ei ollut vielä jääkaappeja, kertoo vuonna 1954 maitokaupassa työskennellyt nainen.Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli 12-vuotiaana maatilalla, jossa kitkin kuokalla sokerijuurikasta. Työ oli rankkaa kuumina päivinä. Jotta jaksoimme pellolla, asetimme rivien päähän kylmävesiämpärit, missä kastelimme paitamme. Tuntipalkka oli viisi markkaa tunnilta, ja palkan saimme käteisenä ruskeassa kirjekuoressa, kirjoittaa 1960-luvulla kesätyöuransa aloittanut mies.Yksinhuoltajaäitini oli pesulassa pakkaajana, ja hän hommasi minut sinne töihin. Työni oli viikata pestyjä nenäliinoja pakkausta varten. Erityisesti mieleeni on jäänyt kymmenen pennin palkankorotus, joka motivoi minua todella pitkään, kertoo myöhemmin juristiksi opiskellut mies.Minun ensimmäinen kesätyöni oli Naantalin Muumimaailmassa. Vuosi oli 1993 ja olin 16-vuotias. Työhaastattelussa haastattelija totesi minun näyttävän aivan Pikku Myyltä - niinpä sain paikan kyseisen hahmon näyttelijänä, kertoo eräs nainen työnhaustaan.Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli hautausmaa, jossa vietin yhteensä viisi kesää. Päällimmäisenä minulle jäi mieleen hauskat työkaverit ja arvostus fyysistä työtä kohtaan. Työpaikalla kukki musta huumori, ja välillä kaivaessa tuli vastaan melkoisia yllätyksiä. Kerran haudan pohjalta löytyi esimerkiksi todella hyväkuntoiset nahkakengät, kirjoittaa eräs lukija.kertovat työllistyneensä nuoruudessaan esimerkiksi kauppoihin, sanomalehtien tilaajapalveluun ja tehtaisiin. Nykyään nuoria työllistävät kesällä erityisesti matkailu- ja ravintola-ala sekä kaupat ja rakennustyömaat.Työelämää tutkineen Tampereen yliopiston tutkijatohtorin Tuija Koivusen https://www.hs.fi/haku/?query=tuija+koivusen mukaan palveluammateissa ei tarvitse olla erityistä osaamista valmiiksi. Asiakaspalvelua nähdään koko ajan tiskin toiselta puolelta asiakkaan roolissa, joten kaikilla on siis työstä jo valmiiksi jonkinlainen käsitys.Koivusen mukaan ennen perinteisiä nuorten kesätöitä olivat juoksupojan ja -tytön työt, kun esimerkiksi rahaa kuljetettiin pyörällä paikasta toiseen. Nykyään digitalisaatio on vähentänyt näitä työtehtäviä, mutta tuonut puolestaan jotain muuta tilalle.Sorvali kertoo, että nuorille on avautunut perinteisten tehtävien rinnalle kesätyömahdollisuuksia erilaisissa viestinnällisissä tehtävissä, kuten bloggaamisessa ja sosiaalisen median päivittämisessä.Sesonkitöissä työvoimaa tarvitaan nimenomaan ainoastaan kesäkaudeksi, jolloin työ sopii hyvin opiskelijalle tai koululaiselle. Tilastokeskuksen työelämätutkimuksen mukaan kesäkuussa 2017 määräaikaisessa työsuhteessa oli 193 000 15–24-vuotiasta nuorta, joista yli puolet ei olisi edes halunnut pysyvää työsuhdetta. Joillekin kesätyö saattaa kuitenkin avata oven pidempään tai jopa vakituiseen työsuhteeseen heti syksyllä tai myöhemmin elämässä. Pekka Sääskilahti https://www.hs.fi/haku/?query=pekka+saaskilahti , 62, tietää, ettei kesätyö jää aina pelkäksi nuoruuden muistoksi. Hän aloitti 15-vuotiaana urheilukaupan myyjänä ja teki sen jälkeen koko työuransa myynnin parissa: ensin paikallisessa osuuskaupassa ja myöhemmin suurten tavaratalojen johtotehtävissä. Sääskilahti uskoo, että ensimmäisessä kesätyöpaikassa annettu vastuu ja hyvä ilmapiiri olivat syy siihen, että myyntityö vei mukanaan.”Jos ohjaus olisi ollut epämiellyttävää, kokemuksesta olisi jäänyt negatiivinen olo. Silloin minusta olisi hyvinkin saattanut tuntua, että kaupan ala ei ole ollenkaan oma juttuni”.Eeva-Leena Vaahtion mukaan työnantajan ja työkavereiden suhtautuminen on ensiarvoisen tärkeää siinä, minkälainen kuva nuorelle jää työelämästä. Moni nuori on hänen kokemuksensa mukaan epävarma ja jännittää paljon ensimmäistä kesätyöpaikkaansa.”Työnantajalla on vastuu ottaa työntekijä vastaan ja osoittaa, että hän on tervetullut työyhteisöön. Nuoren kesätyöntekijän riittävä perehdyttäminen unohtuu valitettavasti monelta kaiken kiireen keskellä.”Nuoreen Sääskilahteen suhtauduttiin alusta asti yhtenä työntekijänä muiden konkareiden joukossa. Hänelle annettiin kaupan avaimet, mikä tuntui suurelta luottamuksenosoitukselta. Itseluottamus ja sisäinen palo alaa kohtaan kasvoivat nopeasti omien taitojen karttuessa.Pari vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Sääskilahti kannustaa työuraansa aloittelevia nuoria uskaltamaan mennä omalle epävarmuusalueelleen. Omien pelkojen ja rajoitteiden kohtaaminen on hänen kokemustensa mukaan aina mahdollinen kasvun paikka, ja palkitsee usein lopussa.kesätyö ei ole kuitenkaan mieluinen kokemus. Silloin joitakin saattaa helpottaa tieto työn määräaikaisuudesta. Tuija Koivusen mukaan ikävääkin työtä saattaa sietää paremmin, kun työstä tietää pääsevänsä jossakin vaiheessa pois.Ensimmäinen kesätyöni oli 17-vuotiaana terveyskeskuksessa pitkäaikaissairaiden osastolla. En ollut koskaan täysin varma, missä minun kuuluisi olla, mitä minun kuuluisi tehdä tai mitä minulta odotettiin. Kerran olin lounastauolla liian pitkään ja sain kuulla kärkeviä kommentteja asiasta vielä seuraavallakin viikolla – vaikkei kukaan ollut kertonut, kuinka pitkä tauko virallisesti oli, kertoo lukija kesätyöstään 2010-luvulla.Vaahtion mukaan työsuhdeasiat ja niiden koukerot eivät ole aina aikuisellekaan selviä. Hänen mukaansa työpaikalla on tärkeä olla avoin ja rehellinen, jos jotain ei ymmärrä.Kesäduunari-infon työntekijä Juuli Jokinen https://www.hs.fi/haku/?query=juuli+jokinen kertoo, että nuoret pyytävät neuvoa usein palkkaan, taukoihin ja työaikaan liittyviin asioihin. Eniten puheluita tulee ensimmäisessä kesätyöpaikassaan olevilta 14–17-vuotiailta nuorilta. Jokinen on saanut kevään aikana useamman puhelun nuorilta, jotka ovat solmineet työnantajan kanssa suullisen työsopimuksen. Yllättäen sovittua työpaikkaa ei olekaan ollut, eikä sovittua asiaa pysty todistamaan kirjallisen sopimuksen puuttuessa.Lukijoiden kokemuksista käy ilmi, että vaikeat hetket ja epäonnistumiset ovat kuuluneet varsinkin ensimmäisten kesätyöpaikkojen kohdalla asiaan. Kaikenlaisista kommelluksista on kuitenkin selvitty.Juttu jatkuu lukijoiden kommenttien jälkeen.Aloitin kesätyöni lihajalostamossa, jossa äitini oli makkaran ruiskuttaja ja isäni lihanleikkaaja. Minut laitettiin kuorimaan lämpimiä lehmän kieliä. Sujuihan se, vaikka kaveri vieressä taisikin vähän kakoa, kertoo neljäkymmentä vuotta sitten ensimmäisessä kesätyöpaikassaan aloittanut nainen.Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli valtion puhelinkeskuksessa. Työ oli vaativaa, joten kesäapulaiseksi aikovan piti käydä harjoittelemassa usean kuukauden ajan koulun jälkeen täysin palkatta. Ajan henki odotti säädyllisyyttä, hyvää käytöstä ja ahkeruutta. Alussa oli hiki pinnassa ja pelotti, kertoo 80-vuotias nainen.Päädyin 1960-luvulla sulatejuustoa tekevään tehtaaseen. Kuuma sulatejuusto tuli jättituutista, ja lasi piti siirtää tuutin alle rytmisesti oikeaan aikaan. Kerran ajatukseni harhautui ja juustoa valui käsilleni. Syöksyin vesihanalle, tuutti jäi suoltamaan juustoa ja kaikki ympärilläni huusivat, kertoo nainen ensimmäisessä kesätyöpaikassaan hänelle sattuneista kommelluksista.Vaarallisin tilanne huoltoaseman bensapoikana sattui, kun olin tarkistamassa Kuplafolkkarin akusta nestemäärää. Jotenkin onnistuin toheloimaan niin, että kansi kosketti akun molempia napoja ja silloin paukahti. Akku halkesi, mutta onneksi akkuhapot eivät lentäneet silmilleni. Toruilla ja huoltoaseman vastuuvakuutuksella siitäkin selvittiin, kirjoittaa vuonna 1965 työuransa huoltoasemalla aloittanut mies.Hesperian mielisairaalassa sisälähettinä 1960-luvulla oli jännittävää nähdä kummallisesti käyttäytyviä ihmisiä. Käytin minihametta, mutta nopeasti esimieheni määräsi minun laittamaan valkoisen takin päälleni. Takki oli kuitenkin kauhean pitkä, joten pätkäisin sen minimittaiseksi, kertoo eräs nainen.ennen työpaikkoja saatiin lukijoiden kertoman mukaan paikalle kävelemällä ja kysymällä, nykyään työnhaku on monelle nuorelle suuri projekti. Kilpailu harvoista työpaikoista on kovaa. Haku alkaa moniin paikkoihin jo tammikuussa, joten kesätöihin mielivän tulee olla ajoissa liikkeellä.Tuija Koivusen mukaan rekrytointi on virallisempaa kuin ennen, ja yritykset pyrkivät välttämään virherekrytointeja pitkillä ja kalliilla rekrytointiprosesseilla. Hän uskoo, että nykyään työnantajille tärkeää on hakijan oma persoona ja ulospäinsuuntautuneisuus. Moniin työpaikkoihin täytyy nykyään kuvata itsestään video osana hakemusta.”Työnantajat ovat kiinnostuneita, minkälainen henkilö heille tulee kesäksi töihin. Ennen riitti, että työnsä hoiti ja lähti kotiin. Nykyään pitää saada suu auki ja osata katsoa silmiin sekä monessa paikassa myös esiintyä luontevasti.”Tänä vuonna noin 13 000 kesätyöntekijää palkkaavan SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula https://www.hs.fi/haku/?query=susa+nikula kertoo, että heillä työntekijän asenne työhön ja toisiin ihmisiin ratkaisee paljon. Erityisen arvokkaana kesätyöstä saatavana oppina Nikula pitää toisten kanssa toimeen tulemista. Omat kaverit kun voi valita, mutta työkavereita ei.Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta moni nuori jää ilman kesätyöpaikkaa. Hakijoita kesätyöpaikkoihin on ollut perinteisesti aina runsaasti enemmän kuin vapaita paikkoja. Katja Sorvali kertoo, että Helsingin kaupungille hakemuksia on tullut nuorilta joinakin vuosina lähes 30 000 kappaletta. Tänä vuonna 16–17-vuotiaille nuorille kohdennettuihin paikkoihin haki 12 479 ihmistä, joista 823 palkattiin.Koivusen mukaan suhteellisen tuoreena ilmiönä nuorten kesätöissä nuoret ovat alkaneet perustaa omia yrityksiään. Yrittäjyyteen kannustetaan koulussa asti, ja kesätyöpaikkaa ilman jäänyt nuori voi työllistää itse itsensä perustamalla esimerkiksi oman kahvilan tai leikkaamalla ruohoa. Samalla nuori saa itse päättää omat työaikansa ja sen, minkälaista työtä hän haluaa tehdä.Mitä nuori kesätöissään sitten oppii?Vuosittain noin 650 kausityöntekijää työllistävän Linnanmäen huvipuiston henkilöstöjohtajan Elina Örthénin https://www.hs.fi/haku/?query=elina+orthenin mukaan kesätyössä opitaan paljon tärkeitä työelämätaitoja, mutta myös yleisiä elämänhallintataitoja. Työelämään siirtyessä oma vapaa-aika, syöminen ja nukkuminen pitää osata sovittaa yhteen työaikataulujen kanssa.Tuija Koivusen mukaan pitkäjänteisyys ja epämukavuuden sietokyky vahvistuvat varmasti. Samalla opitaan ottamaan erilaisia näkemyksiä huomioon.HS:n lukijat kertovat oppineensa kesätöissä taitoja vessan pesemisestä sitkeyteen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Moni on siirtynyt ensimmäisestä kesätyöstä aivan toiselle alalle, mutta ensimmäisen työkesän opit ovat heidän mukaansa kantaneet pitkälle.Opin suhtautumaan kaikkiin ihmisiin samanarvoisina yksilöinä. Siitä oli hyötyä ja iloa lukion rehtorina erilaisten nuorten kanssa työskennellessä, kertoo nyt jo eläkkeelle jäänyt nainen.Kesätyöt ovat kannustaneet minua läpi tähänastisen työurani olemaan sitkeä, kantamaan vastuuta ja kehittymään jatkuvasti, kertoo eräs lukija.Opin, että ulkohuusseja tyhjentäessä ei kannata läikyttää ja on hyvä olla hengittämättä, kirjoittaa Sipoon saaristossa aluevalvojana 1980-luvulla työskennellyt mies.Hampurilaissämpylätehtaassa opin juomaan 16-vuotiaana kahvia, koska oli sosiaalisesti hyväksyttyä pitää taukoja, kun meni joko tupakka- tai kahvitauolle. Valitsin niistä pienemmän pahan, kertoo eräs nainen.Terveyskeskuksen laitossiivoojana opin ainakin hyväksi siivoojaksi. Asuntoni ovat aina olleet putipuhtaita, kirjoittaa eräs lukija.Vasta myöhemmin tajusin, että opin Norjassa 14-vuotiaana kalatehtaalla työskennellessäni luottamaan itseeni. Kyllä asiat saa aina järjestymään tavalla tai toisella kunhan vain alkaa tekemään, kertoo lähes 60 vuotta sitten ulkomailla omaa työuraansa aloitellut mies.henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo, että ensimmäiset työkokemukset rakentavat uskoa omiin kykyihin myös tulevaisuutta varten. Työelämään astuvan nuoren kannattaa muistaa hänen mukaansa ainakin seuraavat asiat.

1. Luota itseesi

Sinut on valittu työpaikkaan syystä. Pärjäät aivan varmasti.

2. Kaikkea ei tarvitse osata heti

Sinut perehdytetään tehtävääsi. Kysy kaikesta, mikä sinua mietityttää, sillä kysymällä oppii.

3. Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen

Tuo omat mielipiteesi ja havaitsemasi epäkohdat rohkeasti esiin. Uudet työntekijät näkevät asiat usein tuorein silmin, ja palautteen pohjalta työpaikkaa saadaan kehitettyä entistä paremmaksi.

4. Asenne on tärkeintä, kaiken muun oppii työpaikalla

Tärkeintä on halu oppia uutta ja ottaa asioista selvää. Kukaan ei ole koskaan valmis, vaan osaamista tulee koko ajan lisää. Taidot opetetaan työpaikalla, mutta asennoitumista työtä kohtaan työnantaja ei voi opettaa.

5. Myös unelmatyössä voi olla raskaalta tuntuvia päiviä

Se on täysin normaalia. Työkavereille ja työnantajille voi onneksi aina jutella.