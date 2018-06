Kissojen ja koirien vakuutuksissa on huimia eroja, vertailemalla voi säästää satoja euroja – Huomioi ainakin nämä seikat

Kotimaa

Kissojen ja koirien vakuutuksissa on huimia eroja, vertailemalla voi säästää satoja euroja – Huomioi ainakin n

Kissa-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakuutuksen

Finen

1.Vakuutus on muokattavissa omalle lemmikille sopivaksi

2. Vakuutusehdoissa määritellään sanatarkasti, mitä vakuutus tismalleen korvaa

Hoitovakuutuksella

3. Omavastuissa voi säästää huomattavan summan

4. Kotivakuutus ja -vakuutus saattavat kattaa lemmikin tekemiä vahinkoja