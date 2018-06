Kotimaa

HS seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä:

Syyttäjä ottaa esille myös Aarnion pyrkimykset sotkea näyttöä. Tästä on esimerkkinä muun muassa syyttömän miehen lavastus, ensimmäisen tynnyrijutun syytetyn uhkailu sekä pari teknistä laitetta (anonymisaattori ja suodatinlaite). Aarnio on myös rakentanut syytettyjen puolustustusta ensimmäisen tynnyrijutun käsittelyn aikana. Jaa



Huomiota on syytä kiinnittää siihen, että Aarnion puolustus on ollut yhteydessä omiin todistajiinsa ennen todistajien kuulemista, Keto-Huovinen toteaa. Tämä on syyttäjien mielestä vesittänyt täysin todistusten näyttöarvon. Syyttäjä käsittelee nyt Aarnion veljenpojan antamaa kertomusta. Mies on väittänyt hakeneensa Aarnion Porvoon torilta erään kerran, mutta syyttäjän mukaan yksityiskohtien perusteella on epäselvää, onko hän edes ollut Porvoon torilla. Mies ei osannut vastata syyttäjän lisäkysymyksiin Porvoon torista. Jaa



Myös muiden dekkareiden (Aarnion alaisten) kertomukset ovat olleet vältteleviä ja epäluotettavia, Keto-Huovinen toteaa. Nyt on saatu lisäselvitystä dekkareiden liikkeistä, ja ristiriita dekkareiden kertomusten välillä on näytön perusteella kasvanut. Lisänäyttöä on saatu muun muassa kulkulupien tiedoista. Syyttäjä ottaa esimerkkitapaukseksi tapauksen, jossa Aarnio haki sängyn Jokelan vankilasa. Pasilan miehen kännykät liikkuivat silloin samoilla suunnilla. Aarnion alaisen mukaan puhelimet olivat hänellä, mutta hovioikeuskäsittelyssä on ilmennyt, että hän onkin ollut muualla käyttämässä ostokorttiaan. Jaa



Sen sijaan Aarnion alaisten kertomukset ovat epäluotettavia, kuten käräjäoikeuskin totesi tuomiossaan. Entinen rikosylikonstaapeli Mikael Runeberg jäi käräjäoikeudessa useita kertoja kiinni kertomuksen muuttamisesta. Myös hovioikeudessa hän on jäänyt kiinni siitä, etteivät hänen kertomuksensa pidä paikkaansa. Aiemminkin Runeberg on kertonut Aarniolle myönteisesti. Kyse on ensimmäisestä, vuonna 2007 alkaneesta virkarikostutkinnasta, jolloin todistajana kuultu Runeberg viestitteli Aarniolle opettelevansa lausuntonsa. "Totuutta ei tarvitse opetella", Keto-Huovinen sanoo. Jaa



Sekä Romano että Vilhunen ovat toisistaan tietämättä kertoneet Aarnion tekemisistä samansuuntaisesti. Molemmat myös ovat kertoneet itsensä kannalta raskauttavia asioita, ja kertomukset on sidottavissa faktoihin, syyttäjä toteaa. "Kostonkaan takia annettu kertomus ei välttämättä ole epäuskottava ottaen huomioon, että Vilhunen puhuu itselleen kymmenen vuoden tuomiota." Jaa



Toinen Aarniota vastaan puhuneista on jengipomo Keijo Vilhunen. Myös Vilhusen kertomukset on sidottavissa faktoihin, syyttäjä toteaa. Ne ovat myös syntyneet ennen kuin esitutkinta on ollut valmis eli hän ei ole puolustuksen väittämällä tavalla voinut kehitellä kertomustaan esitutkinta-aineiston perusteella. Jaa



Syyttäjä mainitsee myös krp:n tutkijan virheellisen menettelyn Romanon kuulemisen yhteydessä. Hän siis viittaa ns. Irish Coffee -kuulusteluun ja erilaisiin etuuksiin, joita kuulustelija antoi Romanolle. Hovioikeus on tämän takia asettanut kaksi Romanon esitutkintakertomusta hyödyntämiskieltoon. Jaa



Kanssavastaajien kertomukset esitutkinnassa sitovat Aarnion Pasilan mieheksi. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa näyttö Aarniota vastaan. Käräjäoikeuden mukaan kirjallinen näyttö yksin olisi riittänyt tuomioon. Aarniosta on kertonut muiden muassa niin sanottu Malmin nainen eli Mari Romano. Hän on muuttanut oikeudessa kertomuksiaan, mutta hänen esitutkintakertomuksensa on hyvin yksityiskohtainen. Se on tarkistettavissa muilla tavoin. Syyttäjä ottaa esille myös sen, että ennen Romanon kuulemista käräjäoikeudessa järjestettiin täysin poikkeuksellinen tilaisuus kanssasyytettyjen avustajien kanssa. Romano on kertonut kokeneensa tilaisuuden painostavaksi ja stressaavaksi. Tällä on merkitystä siihen, että Romano on muuttanut kertomustaan. Jaa



Riidatonta on, että Helsingin huumepoliisilla on samaan aikaan ollut operaatioita ja tietolähteitä. Nämä eivät kuitenkaan selitä Pasilan miehen puhelinten käyttöä. Tietolähteiden käyttö on ollut täysin dokumentoimatonta. Tämä on ainoa mahdollinen alibi Aarniolle. Jos puhelimet olisivat liittyneet operaatioihin, Helsingin huumepoliisilla olisi ollut reaaliaikaista tietoa tynnyrijutusta, Keto-Huovinen toteaa. Jaa



Syyttäjien loppulausunnon aloittaa kihlakunnansyyttäjä Pihla Keto-Huovinen. Hän huomauttaa, että syyttäjien ja puolustuksen käsitys tapahtumien kulusta poikkeavat toisistaan täysin. Syyttäjien käsityksen mukaan ei ole jäänyt järkevää epäilystä siitä, etteivätkö syytteet pitäisi paikkaansa. Pasilan miehen puhelimet ovat olleet Jari Aarniolla, ja hän on käyttänyt niitä yhteydenpidossa rikoskumppaneihinsa, Keto-Huovinen toteaa. Jaa



Nyt pääsimme saliin. Jari Aarnio on itse paikalla, samoin entinen jengipomo Keijo Vilhunen. Kaikki neljä syyttäjää ovat myös paikalla. Jaa



Tervetuloa seuraamaan Aarnio-oikeudenkäynnin loppuhuipennusta Helsingin hovioikeudesta. Tänään kuulemme syyttäjien loppulausunnon eli yhteenvedon oikeudenkäynnistä. Jari Aarnion puolustuksen vuoro on torstaina. Syyttäjien ja Aarnion näkemykset tapahtumien kulusta eivät ole lähentyneet hovioikeuskäsittelyn aikana. Yhtä mieltä osapuolet ovat lähinnä siitä, että yhdeksän kuukautta kestäneen käsittelyn päättyminen on huojentavaa. Odottelemme vielä käytävällä saliin pääsyä. Paikalla on asianosaisten lisäksi runsaasti mediaa. Jaa