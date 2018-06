Kotimaa

Jari Aarnion loppulausunto kuullaan hovioikeudessa – HS seuraa istuntoa hetki hetkeltä

Jari Aarnion

Syyttäjien

Hovioikeuskäsittelyn

HS seuraa hetki hetkeltä:

Leppiniemi arvostelee käräjäoikeutta pitkälle menevistä johtopäätöksistä. Hän korostaa, että on vaarallista rakentaa tarinoita yksittäisten faktojen perusteella. Arvostelu liittyy teletietoihin eli eri ihmisten välisiin yhteyksiin. Leppiniemi korostaa, ettei keskustelujen sisällöstä tiedetä mitään, joten ei ole syytä päätellä niiden liittyvän huumekauppaan. Jaa



Nyt käsitellään toista tapaamista. Sen osalta entinen rikollispomo Keijo Vilhunen on kertonut, että Aarnio pyysi häntä hankkimaan "puhtaan" auton tapaamista varten. Aarnion mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Leppiniemi huomauttaa, että Vilhusen kertomus on muuttunut matkan varrella moneen kertaan. Jaa



Leppiniemi käsittelee erästä tarkkailua Vantaalla Jumbon parkkipaikalla. Hän mainitsee, että huumepoliisin saamien vihjetietojen mukaan kyse oli asekaupoista. Leppiniemen mukaan on epäselvää, kuka tapasi kenetkin ja missä tarkoituksessa. Ei ole mitään selvitystä siitä, että tapaaminen olisi liittynyt tynnyreihin. Jaa



Leppiniemi viittaa korkeimman oikeuden tuoreisiin päätöksiin, joissa on arvioitu aihetodisteiden merkitystä huumejutuissa. Tällöin kokonaisharkinnalla on keskeinen merkitys. Summa summarum: Ei ole näyttö siitä, mitä tynnyreissä on tuotu ja kuinka paljon, Leppiniemi painottaa. Jaa



Leppiniemi ripittää tutkintaryhmää siitä, ettei ulkomaille tehtyjä oikeusapupyyntöjä ole liitetty tutkintapöytäkirjaan eikä niiden poisjättämisestä ole tehty lain vaatimia merkintöjä. Jutussa todistajana kuultu kokenut huumesyyttäjä oli kertonut, ettei kyse ole poikkeuksellisesta menettelystä. Leppiniemi huomauttaa, ettei lakia noudateta, ellei tuomioistuin tee päätöksiä, joissa lain noudattamatta jättämisellä on merkitystä. Leppiniemi muistuttaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista. Jaa



Tavarikoita on siis neljässä eri maassa eli Suomessa, Englannissa, Hollannissa ja Tanskassa. Tynnyrilähetykset ovat samannäköisiä, mutta huumeiden määrät ja lajit vaihtelevat. Esimerkiksi Tanskassa tynnyristä on löytynyt kokaiinjäämiä. Jaa



Samanlaisia tynnyrilähetyksiä on takavarikoitu myös Englannissa saman tekijäjoukon jäljiltä, ja tynnyreistä on löytynyt esimerkiksi marihuanaa. Eräässä takavarikossa marihuanaa oli 16,5 kiloa per tynnyri. Näin ollen tynnyreiden sisältöä ei voida tietää. Jaa



Leppiniemi käsittelee nyt tarkemmin eri tynnyrilähetyksiä. Tynnyrilähetyksiä oli siis yhteensä viisi. Viimeinen niistä jäi takavarikkoon Hollannissa joulukuussa 2011. Tynnyrissä oli 141 kiloa hasista. Tästä takavarikosta alkoi tynnyrijutun tutkinta. Jaa



Väitetty Loviisan tynnyri toukokuussa 2011 oli niin suuri, 280 kiloa, että se olisi näkynyt markkinoilla. Jaa



Leppiniemi arvostelee sitä, ettei Aarnio ole saanut käyttöönsä tuomitun miehen teletietoja. Tämän takia puolustus ei ole pystynyt tarkistamaan miehen kertomuksen luotettavuutta. Jaa



Ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitut eivät ole kertomansa mukaan nähneet tynnyreiden sisältöä, Leppiniemi korostaa. Tynnyreiden sisällöstä ei ole tietoa edes asioista kertoneella tuomitulla, vaan hän on puhunut vain sitä, mitä hän on kuullut poliiseilta. Mies on kertonut saaneensa hasista palkkioksi. Miehen kertomus ei kuitenkaan sovi siihen, millaista hasista väitetään tuodun. Jaa



Aloitamme tynnyreistä ja niiden sisällöstä. Aiemmassa oikeudenkäynnissä eli ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomioistuimet ovat katsoneet, että tynnyreissä oli hasista. Leppiniemi huomauttaa, että tällä on vain näyttöarvoa eli aiemmat tuomiot eivät sido tuomioistuimia. Jaa



Asianajaja Riitta Leppiniemi esittelee lyhyesti päivän teemat. Leppiniemi aloittaa sillä, mitä Hollannista Suomeen tulleet tynnyrit ovat sisältäneet. Hän huomauttaa, ettei asiaa voi ratkaista sillä tavalla kuin käräjäoikeus on tehnyt. Puolustus on oikeudenkäynnin kuluessa todennut, ettei Hollannista tulleiden tynnyreiden sisältöä tiedetä. Päivän aikana Leppiniemi aikoo myös osoittaa, ettei Aarnio ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, sillä hän ei ole saanut käyttöönsä kaikkea materiaalia. Jaa



Pojan loppulausunto on nyt kuultu, ja Aarnion asianajajat jakavat tuomioistuimelle ja syyttäjille paksun pinkan paperia. Siinä ovat päivän kalvot. Jaa



Kyse on tontista, jolle Jari Aarnio oli rakentamassa omakotitaloa ja jonka pihamaalta löytyi rahakätkö. Kätkössä oli 64 800 euroa käteistä. Aarnio on kiistänyt, että kätkö olisi ollut hänen ja sanonut, että kyseessä oli lavastus. Jaa



Nyt olemme salissa. Ensin kuullaan Jari Aarnion pojan tiivis loppulausunto. Hän oli käräjäoikeudessa syytteessä sen takia, että Porvoossa sijainnut tontti oli hänen nimissään. Käräjäoikeus hylkäsi häneen kohdistuneen syytteen, mutta tontti määrättiin valtiolle. Hovioikeudessa on siis kyse tämän tontin omistuksesta. Jaa



Odottelemme vielä käytävällä sitä, että puheenjohtaja kuuluttaa jutun saliin. Jaa



Tervetuloa seuraamaan Jari Aarnion loppulausuntoa Helsingin hovioikeuteen. Aarnion puolustaja, asianajaja Riitta Leppiniemi vetää tänään siis yhteen, mikä on Aarnion käsitys yhdeksän kuukautta kestäneen hovioikeuskäsittelyn annista. Syyttäjien ja Aarnion puolustuksen näkemykset eivät ole käsittelyn kuluessa lähentyneet. Luvassa on hyvin erilainen päivä kuin tiistaina, jolloin syyttäjät antoivat loppulausuntonsa. Jaa