Raaseporin henkirikoksen esitutkinta valmistui: Nuori mies oli sitonut ja raiskannut entisen seurustelukumppaninsa

Kotimaa

Raaseporin henkirikoksen esitutkinta valmistui: Nuori mies oli sitonut ja raiskannut entisen seurustelukumppan

Raaseporissa

Poliisi aloitti

Oikeuslääketieteellinen

Motiivia poliisi

viime vuonna 20. kesäkuuta tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on valmistunut. Nainen kuoli teräaseen aiheuttamiin vammoihin. Poliisi epäilee, että hän joutui myös törkeän raiskauksen uhriksi.Koska epäilty on kuollut, poliisi lopettaa asian tutkinnan eikä asia etene syyteharkintaan.Paljon huomiota julkisuudessa saanut tapaus alkoi siitä, että 20-vuotiaasta miehestä tuli poliisille ilmoitus, jonka mukaan hän on mahdollisesti tehnyt itselleen jotain. Mies oli kotoa lähtiessään ottanut mukaansa aseita.Poliisi tarkasti myös miehen entisen tyttöystävän asunnon Metsästystiellä Tammisaaressa. Asunnosta löytyi kuollut nainen, ja poliisi totesi heti, että tämä oli joutunut henkirikoksen uhriksi.esitutkinnan rikosnimikkeellä murha.Silminnäkijä ilmoitti 21. kesäkuuta nähneensä Svartbäckin alueella auton, jolla epäillyn arveltiin olevan liikkeellä. Auto oli tyhjä, silminnäkijä kertoi. Siitä oli julkaistu kuva, joten se oli tunnistettavissa.Auto löytyi hylättynä metsätien varrelta ja rikoksesta epäilty mies kuolleena maastosta.Kuolemansyyntutkinnan perusteella miehen kuolemaan ei liity ulkopuolisia.tutkimus vahvisti, että nainen kuoli teräaseella aiheutettuihin vammoihin. Hän kuoli heti. Epäilty oli sitonut hänet ennen hengen riistämistä. Tekoväline oli metsästysveitsi, joka löytyi epäillyn tavaroista.Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen ja paikkatutkinnan perusteella rikosnimikkeeksi lisättiin myös törkeä raiskaus.Useista lausunnoista kävi ilmi, että epäilty oli jonkin aikaa käyttänyt kannabista. Hän oli tekohetkelläkin kannabiksen vaikutuksen alainen.ei pystynyt selvittämään kokonaan, koska sekä uhri että epäilty ovat kuolleet. Esitutkinnassa saatiin kuitenkin näyttöä siitä, että epäilty oli uhkaillut vakavilla seurauksilla, jos osapuolten suhde päättyy. Suhde oli päättynyt kuukausia ennen henkirikosta.Naisella oli uusi suhde, johon hän halusi panostaa. ”Tätä asiaa rikoksesta epäilty ei todennäköisesti ole hyväksynyt. Muun muassa asianosaisten viestittelyn perusteella on myös voitu vahvistaa, että osapuolten välinen tilanne on muuttunut noin viikko ennen tapahtumaa. Siitä eteenpäin rikoksesta epäillyn viestintä on muuttunut välinpitämättömäksi ja vihamieliseksi”, poliisi kertoo tiedotteessaan.Kuulusteluissa selvisi, että epäillyllä oli äkkipikainen ja aggressiivinen luonne. Viime vuosilta tuli ilmi useita tapauksia, joissa epäilty oli käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhkaavasti.