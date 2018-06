Kotimaa

Saksan rannikolta löytynyt kuollut valas, jota epäillään Suomeen asti uineeksi Lotaksi

Pohjanlahdella

Pohjanlahdella ja Rauman edustalla keväällä tavatun Lotta-valaan tarina näyttää päättyneen surullisesti. #ryhävalashttps://twitter.com/hashtag/ryh%C3%A4valas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw https://t.co/MOUI7YR4o1https://t.co/MOUI7YR4o1 — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 15. kesäkuuta 2018 https://twitter.com/Merivartiosto/status/1007605344871288832?ref_src=twsrc%5Etfw

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valaan

Lotta

15. toukokuuta