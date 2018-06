Kotimaa

Tampereen yliopistoa valjastetaan yritysmaailman käskyläiseksi

uuden yliopiston konsistori tajusi viime viikon lopulla, että yliopistoyhteisön jäsenetvaarantavat yliopiston hallituksen riippumattomuuden. Yksityisten, voittoa tavoittelevien yritysten edustajat eivät sen sijaan sitä tee.Kiistelty siirtymäkauden hallinto on Tampereella siivoamassa niin professorit, muun henkilökunnan kuin opiskelijatkin pois yliopiston päätöksenteosta korkeimmalla tasolla. Viesti on vahva ja selkeä: yliopistolaisten rooli on toteuttaa yrityselämästä tulevia strategioita, visioita ja, pohjimmiltaan, käskyjä, ja heidän äänensä kuuluminen on riski yliopiston toiminnalle. Ei ihme, että Tampereen menestyksekkäimmät tieteentekijät ovat alkaneet etsiskellä uutta kotia vapaalle ja riippumattomalle tutkimukselleen.Kyse ei ole siitä, että yliopistolaiset rakastaisivat hallintoa - kaikki yliopistolla työskennelleet tietävät, miten vaikeaa tutkijoita on saada vapaaehtoisesti mukaan hallintotyöhön. Kyse on yliopiston tarkoituksesta ja tieteellisen tutkimuksen toimintaedellytyksistä.yliopistolaitos on rakentunut vapaan ja riippumattoman tutkimuksen varaan, jossa mitkään poliittiset tai kaupalliset intressit eivät saa sanella tieteen suuntaviivoja: tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää riippumatta siitä, miellyttääkö tutkimustulos tupakkateollisuutta, eikä kansallisen menneisyyden tutkiminen ole sidoksissa siihen, istuuko hallituksessa kansallismielisiä poliitikkoja. Yliopistoyhteisön jäsenyys ei vaaranna yliopiston ja siellä harjoitetun tieteen riippumattomuutta. Poliittiset ja taloudelliset kytkökset vaarantavat.Kirkko, valtio ja yrityselämä ovat kukin vuorollaan koettaneet horjuttaa tätä tieteen ja yliopiston vapautta vuosisatojen mittaan, ja tiettyyn rajaan onnistuneetkin: yliopiston riippumattomuus on ennenkin ollut koetuksella.tihkuvien tietojen perusteella näyttää nyt vahvasti siltä, että sinne ollaan rakentamassa yliopistoa, jossa vapaa tiede ja perustutkimus alistetaan kaupallisille intresseille. Siirtymäkauden hallituksen uuden tutkimusstrategian missiot kuulostavat kaupallistettavilta tuoteluetteloilta, sikäli kun eivät ole vain yrityselämästä tuttua sanahelinää.Yhtenä missioista ovat “teollisuutta ja älykkäitä kaupunkeja palvelevat tietoteknologiat”. Missioissa on vaikea nähdä konkreettista yhteyttä perustutkimukseen, mutta informaatioteknologian tuotekehittelyyn se kyllä tuntuu vahvasti viittaavan. Ja siirtymäkauden hallituksessahan valtaa käyttelee pitkälti juuri teknologiateollisuus.Tällaisessa toisenlaisessa yliopistonäkemyksessä yliopistot ovat ammattikouluja, jotka tuottavat verovaroin yrityselämän tarpeisiin korkeantason osaajia, ja valtion rahoittamia tuotekehittelyosastoja, jotka tuottavat kaupallistettavia innovaatioita yritysten käyttöön. Tutkimus, joka ei tuota osakkeenomistajille taloudellista hyötyä, jää tarpeettoman koristeen rooliin.Tampereen tilannetta seuratessani mieleeni on palautunut se, että olen edelleen, vanhalta muistolta, Lähi-idän kulttuurihistorian dosentti Tampereella. Pelkään pahoin, että uudessa uljaassa Tampereen yliopistossa oloni on kuin insinööriopiston nurkkaan unohtuneella dinosauruksella. Tuskinpa uusi hallituskaan antaa paljon arvoa tutkimukselleni.