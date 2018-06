Porvoolaiselta hautausmaalta on varastettu lukuisia koristeveistoksia – Anna Miettisen sukuhaudalta katosi joutsenpatsas

Kotimaa

Porvoolaiselta hautausmaalta on varastettu lukuisia koristeveistoksia – Anna Miettisen sukuhaudalta katosi jou

Porvoon

Anna Miettinen

hautausmaalta on kadonnut lukuisia hautakiviin kiinnitettyjä koristeveistoksia.Metallisia lintu-, enkeli-, orava-, ja veneveistoksia on kadonnut poliisin tietojen mukaan 10–15 haudalta.Näsinmäen hautausmaan hoitajat huomasivat koristeveistosten katoamisen ensimmäisen kerran maanantaina 11. kesäkuuta.Viime perjantaina havaittiin jälleen uusi hautarauhan rikkominen, kun porvoolaisen Miettisen perheen sukuhaudalta oli kadonnut metallinen koristeveistos.teki asiasta eilen Facebook-päivityksen, joka on jaettu nyt jo yli 230 kertaa.”Olen yllättynyt rektioiden määrästä. Ihmiset tuntuvat miettivän surullisina, että eikö mikään ole enää pyhää?” Miettinen kommentoi aiheesta syntynyttä keskustelua.Hautakoristeiden anastukset on toteutettu suunnitelmallisesti, sillä raskaita metalliveistoksia ei saa irrotettua hautakivistä paljain käsin.Vartiointiliike tehosti hautausmaan valvontaa viime viikonloppuna, ja Porvoon suomalainen seurakunta harkitsee myös valvontakameroiden asentamista alueelle.Porvoon poliisi tutkii asiaa hautarauhan rikkomisena. Epäiltyjä ei toistaiseksi ole tavoitettu.