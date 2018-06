Kotimaa

Asianajaja: Rikollispomo ei tiennyt Jari Aarnion salaisuuksia – HS seuraa loppulausuntoa hetki hetkeltä

HS seuraa hetki hetkeltä:

Syyttäjät syyttävät Vilhusta vain kahdesta tynnyristä, ja tämä osoittaa, ettei kaikenkattavaa yksituumaisuutta ole, Fredman jatkaa. (Aarniota syytetään osallisuudesta viiteen tynnyrilähetykseen.) Jaa



Syyttäjät eivät ole näyttäneet, että Vilhunen olisi tehnyt rikoksia yksituumaisesti Aarnion kanssa, Fredman painottaa. Jaa



Fredman huomauttaa, että Vilhusen väitetty katkeruus Aarniota kohtaan ei voi liittyä kiinnijäämisestä, jos he olisivat väitetyllä tavalla olleet yhteistyökumppaneita. Aarnio ei ole myötävaikuttanut siihen, että Vilhunen otettiin kiinni. Katkeruuden sellittää se, että Vilhuselle on paljastanut Aarnion toiminnasta jotain sellaista, jota hän ei aiemmin tiennyt. Vilhunen on siis silloin tajunnut Aarnion saaneen hänet sotkeutumaan rikoksiin. Jaa



Fredman huomauttaa, että Vilhusen ja Aarnion yhteydenpito on ollut jatkuvaa eikä se ole ajoittunut vain tynnyreiden salakuljetuksen ajankohtiin. Fredman viittaa myös käräjäoikeuden tuomioon, jonka mukaan yhteydenpito on osittain liittynyt seurantalaiteyhtiö Trevociin. Aarnio ja Vilhunen järjestelivät yhdessä rahoitusta Trevocille. Aarnio sai tästä kolmen vuoden vankeustuomion, mutta syyte Vilhusta vastaan hylättiin. Jaa



Fredman ottaa puheeksi Vilhusen muuttuneet kertomukset. Vilhunen pysyy nyt siis siinä kertomuksessa, jonka hän on hovioikeudessa antanut. Jos Vilhusen kertomuksiin ei uskota, syyte on hylättävä, koska hän on kertonut asioista, joihin syyttäjät ovat innolla vedonneet. Jos Vilhusen kertomuksiin ei uskota, syyte on silloinkin hylättävä, koska hän on kertonut, ettei hän tiennyt, mihin Aarnion pyytämät toimet liittyivät. Vilhusen kertomuksesta ei voida poimia rusinoita pullasta, Fredman sanoo. Jaa



Fredman arvostelee syyttäjien käsitystä siitä, että Vilhunen olisi ollut Aarnion uskottu ja tiennyt tämän salaisuudet. Sen sijaan syyttäjät eivät edes väitä, että syytteessä olevat Aarnion alaiset olisivat tienneet huumebisneksistä. Jaa



Olennaista on, että Vilhunen ei ole tiennyt Aarnion olevan tuomassa tynnyreitä maahan, Fredman painottaa. Toinen seikka on se, onko Vilhunen ollut tekijäkumppani vai ainoastaan avunantaja. Lopuksi pitää miettiä rangaistusarvo. KKO:n ennakkopäätöksissä on todettu, että jokaisen pitää saada yksilöllinen rangaistus sen perusteella, mikä kunkin syyllisyys on. Jaa



Fredman viittaa korkeimman oikeuden tuoreisiin päätöksiin, joissa on ollut kyse näytön arvioinnista huumejutuissa. Jutussa ei Fredmanin mukaan ole esitetty kiteytytesti, mitä syyttäjien mukaan on tapahtunut. Kyse näyttää olevan vastaanottopalveluista, joita syyttäjien mukaan Aarnio on hankkinut Vilhuselta ja ensimmäisessä tynnyrijutussa tuomitulta Raine Sievälältä, Fredman toteaa. Huumeet olisivat siis olleet Aarnion, mutta hän ei ymmärrettävistä syistä voinut tilata niitä omalle kotiovelleen tai Pasilan poliisitalolle. Käräjäoikeuden käsitys poikkeaa syyttäjien käsityksestä, Fredman huomauttaa. Käräjäoikeuden mukaan Aarnio ja Vilhunen olisivat olleet rikoskumppaneita. Jaa



Asianajaja Fredman aloittaa kertaamalla sen, että Vilhusta epäiltiin jo ensimmäisessä tynnyrijutussa. Häntä ei kuitenkaan edes kuulusteltu asiassa. Fredman korostaa, että nyt on kyse siitä, onko yhteydenpidolle muita selityksiä kuin syyttäjän esittämät huumerikokset. Fredman viitaa Ulvilan murhatuomioon. Siinä Vaasan hovioikeus arvioi hänen mukaansa hyvin, onko riittävällä varmuudella suljettu vaihtoehtoiset tapahtumainkulut suljettu pois. Hovioikeus hylkäsi silloin syytteen Anneli Aueria vastaan. Fredman muistuttaa, että puolustuksen esittämän vaihtoehtoisen tapahtumainkulun ei tarvitse edes olla todennäköisempi kuin syyttäjän esittämä tapahtumien kulku. Syyte on hylättävä, jos vaihtoehtoinen tapahtumainkulku on mahdollinen. Jaa



Ensimmäinen puheenvuoro annetaan siis Keijo Vilhusen asianajajalle Markku Fredmanille. Vilhunen on itsekin paikalla. Fredman jakaa tuomioistuimille ja asianosaisille esityksensä kirjallisessa muodossa. Papereita riittää jopa toimittajille. Paikalla on vain kaksi toimittajaa eli minun lisäkseni salissa on STT:n toimittaja. Jaa



Jari Aarnio näyttää tänään jääneen vankilaan eli hänen tuolinsa on tyhjä. Hänen asianajajansa ovat luonnollisesti paikalla. Syyttäjistä paikalla ovat valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ja kihlakunnansyyttäjä Matias Londén. Jaa



Tervetuloa viimeistä kertaa seuraamaan Aarnio-jutun käsittelyä Helsingin hovioikeudessa. Yhdeksän kuukauden urakka saadaan tänään päätökseen. Vuorossa on kolmen syytetyn loppulausunnot. Ensimmäisenä äänessä on entisen jengipomon Keijo Vilhusen asianajaja Markku Fredman. Sen jälkeen kuullaan kahden Aarnion entisen alaisen loppulausunnot. Odottelemme käytävällä istunnon alkamista. Jaa