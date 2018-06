Kotimaa

Valtio hyllytti Kittilän rikoksista syytetyt päättäjät välittömästi – tarvittaessa käytetään poliisivoimia

Valtio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kittilän

Kuntajupakan

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005720760.html