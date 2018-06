Kotimaa

Pakettimatkojen oikeusturva kohenee: peruminen helpottuu ja paluukuljetukset turvataan

koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun uusi laki matkapalveluyhdistelmistä tulee voimaan heinäkuun alussa, tiedottavat oikeusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Muutosten ansiosta matkustajan oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ja matkanjärjestäjän mahdollisuus vaatia peruutusmaksu helpottuvat.Laki koskee sopimuksia, joissa matkustaja varaa saman järjestäjän kautta useampia palveluita, esimerkiksi majoituksen ja lennot tai vaikkapa lippuja tapahtumiin.Uudistuksella turvataan matkustajille maksettavien korvausten täysimääräisyys ja maksunopeus, ministeriöiden tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi matkustajan oikeudet paranevat, jos matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe.on myös se, että matkanjärjestäjille tulee maksukyvyttömyyssuojamaksu, jolla yhdessä matkanjärjestäjien asettamien vakuuksien kanssa turvataan matkustajien paluukuljetukset ja korvausten täysimääräisyys. Paluukuljetuksista vastaa jatkossa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Matkanjärjestäjän on myös mahdollisuus hakea vakuuksien alentamista.Uusi laki koskee myös niin sanottuja yhdistettyjä matkajärjestelyjä, minkä johdosta säännösten piiriin tulee useampia matkapalvelun tarjoajia kuin tällä hetkellä.Uudistuksen taustalla on EU:n matkapakettidirektiivi.