Kolmekymppisen miehen epäillään tulittaneen kone­pistoolilla kohti toista ihmistä Lahdessa – Poliisi tutkii ta

Poliisi

tutkii epäiltyä tapon yritystä Lahdessa. Poliisin tiedotteen mukaan Kasakkamäentiellä sijainneen kerrostalon pihalla ammuttiin konepistoolilla maanantaina noin yhdeltä yöllä.Poliisi epäilee, että paikallinen mies ampui konepistoolilla sarjatulella kohti kerrostalon ovella ollutta ihmistä. Tapahtumaa saattoi poliisin mukaan edeltää riitatilanne.Poliisin mukaan ovella on ollut ihminen, koska ovi on ollut avattuna eri kulmissa laukausten osuessa siihen. Kun poliisi saapui paikalle, tapahtumapaikalta ei löytynyt verijälkiä eikä tilanteessa olleita ihmisiä.Epäillyn tapon yrityksen kohteena ollut ihminen ei ole ilmoittautunut poliisille. Koska hän ei ole ilmoittautunut, ampumisen motiivista ei poliisin mukaan voi sanoa mitään varmaa. Poliisilla on kuitenkin hallussaan turvakameran kuvaa ampumisesta.epäilty lahtelainen noin 30-vuotias mies on otettu kiinni.Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi hänet eilen keskiviikkona epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.pyytää yleisöltä vihjeitä ja havaintoja epäillyn liikkeistä sunnuntain ja maanantain väliseltä yöltä.Epäillyllä oli päällään collegepaita, jonka molemmilla puolilla oli englanninkielinen teksti Yes you can.Havaintoja miehestä pyydetään puhelimitse numeroon 0295437444 tai sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi