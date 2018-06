Kotimaa

Säiliörekan perä­vaunu kaatui Keuruulla – valtatie 23 on onnettomuus­paikan kohdalta suljettu

Säiliörekan

Onnettomuus

Valtatie

Keski-Suomen

perävaunu ajautui ulos tieltä Haapamäentiellä Keuruulla.Säiliöstä ehti valua Keski-Suomen pelastuslaitoksen arvion mukaan noin tonnin verran polttoainetta maahan.tapahtui valtatie 23:lla Honkamäen alueella, Haukilammen tien risteyksen lähellä.Vuotavaa polttoainetta valui tien viereisiin ojiin, mutta Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan vahingot rajoittuvat pienelle alueelle.23 on onnettomuuspaikan kohdalla suljettu, ja liikenne on ohjattu kiertotielle.Kiertotie on järjestetty lännestä tultaessa Vilppulantien ja Kolhontien kautta, idästä päin tultaessa puolestaan kiertotie kulkee Lammasahontien ja vanhan Keuruuntien kautta Haapamäelle.pelastuslaitoksen mukaan tie pyritään avaamaan kello yhdeksään mennessä.Onnettomuus tapahtui kymmenen aikaan torstai-iltana.