Enää ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan – Euroopassa villinnyt katukalastus on leviämässä nyt myös Suomen kaupunkeihin

Kotimaa

Enää ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan – Euroopassa villinnyt katukalastus on leviämässä nyt myös Suomen

Kalastus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katukalastus

Katukalastus

Suomesta

Katukalastusta