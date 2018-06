Kotimaa

Juhannuksen junien paluu­liikenteessä isoja häiriöitä, sähköt poikki Jyväskylän rata­pihalla

Juhannuksen

Liikenneviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenne

junien paluuliikenteessä on suuria häiriöitä. Jyväskylän ratapihalla tapahtui neljän jälkeen sähkövaurio, joka katkaisi sähköt ratapihalta.Junat eivät voi liikennöidä Hankasalmen ja Jämsän välillä sähkövaurion vuoksi. VR on järjestänyt matkustajille korvaavia linja-autokyytejä.rataliikennekeskus arvioi, että sähkökatkos aiheuttaa laajasti myöhästymisiä koko juhannuksen vilkkaaseen paluuliikenteeseen.Linja-autolla matkustajien kuljettaminen on junia hitaampaa, joten osa yhteysjunista esimerkiksi Tampereella ja Pieksämäellä joutuu odottamaan linja-automatkustajia. Tämä myöhästyttää junavuoroja myös muilla ratayhteyksillä.Liikennevirasto selvittää parhaillaan vaurion laajuutta eikä osaa vielä arvioida, milloin junat pääsevät jälleen liikennöimään Jyväskylän asemalle.katkesi viiden jälkeen myös Tuusulassa Jokelan kohdalla henkilövahingon takia. Molempiin suuntiin menevät radat olivat hetken poikki, mikä myöhästytti VR:n kauko- ja lähiliikenteen junia edelleen.