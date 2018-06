Kotimaa

Turussa puukotuksen uhria auttanut Hassan Zubier sai presidentti Niinistön myöntämän hengenpelastusmitalin

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Hengenpelastusmitalilautakunta

Presidentti

Kaikkiaan