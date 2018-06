Viimeisetkin syytteet tulivat julki – näihin tekoihin syyttäjä katsoo Ilja Janitskinin syyllistyneen: herjaamista, tappokehotuksen julkaisu ja varojen kerääminen rikoksesta tuomitulle

Kotimaa

Viimeisetkin syytteet tulivat julki – näihin tekoihin syyttäjä katsoo Ilja Janitskinin syyllistyneen: herjaami

MV-lehden

Kolme syytettä törkeästä kunnianloukkauksesta – asianomistajina MV-lehden kirjoitusten kohteina olleet naiset

Kaksi syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – kirjoitukset koskivat muun muassa juutalaisia ja tummaihoisia

Syyte laittomasta uhkauksesta – MV-lehdessä julkaistussa viestissä kehotettiin tappamaan päätoimittaja

Kaksi syytettä salassapitorikoksesta – MV-lehti julkaisi käräjäoikeuden salaiseksi määräämiä asiakirjoja

Viisi syytettä tekijänoikeusrikoksesta – syyttäjän mukaan MV-lehti julkaisi ilman lupaa muiden kirjoituksia ja kuvia

Neljä syytettä rahankeräysrikoksesta – varoja kerättiin oikeudenkäyntikuluihin

Kaksi syytettä rahapelirikoksesta – MV-lehdessä julkaistiin nettirahapelien mainoksia