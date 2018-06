Kotimaa

Kuopion poliisille tuotiin sotilasräjähde – poliisitalo jouduttiin sulkemaan

Kuopion oikeus- ja poliisitalo jouduttiin sulkemaan torstaina iltapäivällä, koska poliisilaitokselle tuotiin sotilasräjähde, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan. Talo on suljettuna, kunnes puolustusvoimien räjähdeasiantuntijat ovat käyneet hakemassa räjähteen pois.



Poliisin asetarkastukseen tuotiin ampumatarvikkeiden joukossa pieni sotilasräjähde torstaina kello 14.40. Talo on poliisin arvion mukaan suljettuna ainakin kello 16:een asti.



Kyseessä on varotoimi. Räjähde ei poliisin mukaan aiheuta vaaraa talossa työskenteleville tai ympäristölle.



Poliisi muistuttaa, ettei löytyneitä räjähteitä saisi omatoimisesti siirtää tai viedä esimerkiksi poliisiasemalle, vaan niistä tulisi ilmoittaa poliisille. Poliisi noutaa räjähteet tai räjähteiksi epäillyt esineet ilmoittajan kertomasta paikasta.