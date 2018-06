Suomalaiset tutkijat: Venäjän valmistelut irrottautua muun maailman internetistä ei olekaan propagandaa – toteutettaisiin aseellisessa kriisissä

Kotimaa

Suomalaiset tutkijat: Venäjän valmistelut irrottautua muun maailman internetistä ei olekaan propagandaa – tote

Venäjä

Puolustusvoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Tuukkanen

Runetiin

Runet-verkon

Puolustusvoimien

Lähteitä:

Juha Kukkola, Juha-Pekka Nikkarila, Mari Ristolainen: Game Changer – Structural transformation of cyberspace

Juha Kukkola, Juha-Pekka Nikkarila, Mari Ristolainen: Runet 2020, Puolustustutkimus 2018 -vuosikirja

Juha-Pekka Nikkarila, Mari Ristolainen: ”Runet 2020” – Deploying traditional elements of combat power in cyberspace

Juha Kukkola: Civilian and military information infrastructure and the control of the Russian segment of Internet

Martti J. Kari: Piiritetty kyberlinnake. Venäjään kohdistuva kyberuhka venäläisten julkisten asiakirjojen mukaan