Väkevä rakkaus muuttui mustasukkaisuudeksi ja päättyi äärimmäiseen väkivaltaan – Raaseporin henkirikoksen esitutkinta paljastaa väkivallan kierteen

Kotimaa

Väkevä rakkaus muuttui mustasukkaisuudeksi ja päättyi äärimmäiseen väkivaltaan – Raaseporin henkirikoksen esit

Kalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapauksen

Kalle

Kaikkea

Kallen

Toukokuun

Sekä

Esitutkinnassa

Kallen ja Karolinan nimet on muutettu omaisten suojelemiseksi.