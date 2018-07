Kotimaa

Ulkomaalaisia marjanpomijoita kuljettanut linja-auto kaatui Rautalammilla – matkustajien vammat lieviä

Rautalammintiellä kaatui linja-auto tänään maanantaina klo 15.48. Poliisi on paikalla. Tilannekeskuksesta kerrotaan alustavia tietoja, jotka tarvitsevat vielä vahvistuksen.Linja-auto lienee kaatunut ajauduttuaan tien laitaan, ja matkustajien vammat ovat lieviä. Jokunen matkustaja on ilmeisesti loukannut kättään.Autossa oli alustavan tiedon mukaan 19 matkustaja, joista ainakin useimmat ovat ulkomaalaisia marjanpoimijoita. Poliisilla onkin paikalla kieliongelmia ja paikalla tarvitaan ilmeisesti venäjänkielistä tulkkia.Rautalammille tulee kesäisin mansikanpoimijoita ulkomailta, usein he tulevat Venäjältä.Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin, kun lisätietoa on saatavilla. HS seuraa tilannetta.