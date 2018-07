Porvoon koululaiset syövät ensi vuonna kerran viikossa vegaanilounaan – Kokeilu on tiettävästi ensimmäinen suomessa

Kotimaa

Porvoon koululaiset syövät ensi vuonna kerran viikossa vegaanilounaan – Kokeilu on tiettävästi ensimmäinen suo

Porvoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvisruokapäivät

Porvoon

Kaupungin

Vegaaniruoan

Valtion