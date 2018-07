Matkapuhelimia hajoaa eniten heinäkuussa – vakuutus ei korvaa, jos puhelimen vie saunaan tai sillä avaa kaljapullon

Kotimaa

Matkapuhelimia hajoaa eniten heinäkuussa – vakuutus ei korvaa, jos puhelimen vie saunaan tai sillä avaa kaljap

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkapuhelinvahinkojen

Ylivoimaisesti

Vakuutusyhtiöissä

Virtanen

Matkapuhelinvahingot

Näytön

Kesän

Varkauksilta

Vakuutusyhtiö

Puhelimia