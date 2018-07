Suomalainen everstiluutnantti juopotteli ja kävi käsiksi alaiseen kriisinhallintatehtävässä Afrikassa – oikeus tuomitsi palvelusrikoksesta

Kotimaa

Suomalainen everstiluutnantti juopotteli ja kävi käsiksi alaiseen kriisinhallintatehtävässä Afrikassa – oikeus

hovioikeus tuomitsi kriisinhallintatehtävissä olleen suomalaisen everstiluutnantin palvelusrikoksesta. Everstiluutnantti oli tuomion mukaan esiintynyt ilmeisen päihtyneenä sotilasalueella ja menettänyt operatiivisen toimintakuntonsa Suomen itsenäisyyspäivän juhlimisen yhteydessä Keski-Afrikan tasavallassa.Kansallisena vanhimpana toiminut everstiluutnantti kävi hovioikeuden mukaan myös alaiseensa käsiksi saunakontilla, jonne suomalaiset olivat siirtyneet jatkamaan juhlintaa itsenäisyyspäivän juhlan jälkeen. Everstiluutnantti tarttui alaistaan olkapäistä kiinni kiivaan sananvaihdon yhteydessä.Sen sijaan näyttöä ei ollut siitä, että everstiluutnantti olisi haastanut puolalaisia sotilaita painimaan kanssaan. Hovioikeus hylkäsi syytteen painihaasteen osalta.Hovioikeus tuomitsi nykyisin noin viisikymppisen miehen 20 päiväsakkoon. Niistä kertyy hänelle maksettavaa 1 260 euroa.Tuomio koskee tapahtumia EUFOR RCA -operaatiossa vuosina 2014–2015.vaati rangaistusta palvelusrikoksesta myös toiselle suomalaisupseerille, mutta hän vapautui hovioikeudessa syytteestä kokonaan.Syytteen mukaan ryhmänjohtajana toiminut kapteeniluutnantti olisi laiminlyönyt velvollisuutensa käyttäytyä asemansa edellyttämällä tavalla sotilaallisesti ja asiallisesti, kun hän oli käyttänyt alaisestaan etniseen alkuperään viittaavia kommentteja.Kapteeniluutnantti oli syytteen mukaan hedelmien ostoreissulla todennut, että sotilastulkkina toimineen korpraalin on mentävä neuvottelemaan hedelmien hinnasta, koska ”hän on tuommoinen arabi”. Lisäksi kapteeniluutnantti oli ilmoittanut toisessa tilanteessa sotilastulkille, että ”sun vitun arabipoppia ei kuunnella partioautossa”.Hovioikeuden mukaan aiheetonta viittaamista etniseen taustaan voidaan lähtökohtaisesti pitää syrjivänä tai ainakin epäasiallisena käytöksenä. Lisäksi se on harkitsematonta ja hyvän tavan vastaista.Hovioikeus kuitenkin katsoi, että hedelmien ostoreissulla kapteeniluutnantti viittasi arabi-sanalla juuri siinä tilanteessa tarvittavaan kielitaitoon ja muihin vuorovaikutuksen edellytyksiin. Toisessa tilanteessa arabipopista puhuessaan kapteeniluutnantti viittasi oikeudessa esitetyn näytön perusteella vain musiikkilajiin, hovioikeus totesi.Hovioikeus otti kapteeniluutnantin käyttäytymistä arvioidessaan huomioon sen, että ryhmä toimi haastavissa olosuhteissa ja ryhmän käyttäytymisnormisto oli vasta muotoutumassa. Kapteeniluutnantti ei käyttänyt etnisyyteen viittaavia ilmaisuja sen jälkeen, kun hänelle oli huomautettu asiasta.Helsingin hovioikeus käsitteli asian ensimmäisenä oikeusasteena. Tuomiosta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen.