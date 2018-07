Useissa läheltä piti -tilanteissa ollut lentäjä Jari Rinne: Lento-onnettomuudet johtuvat usein hätiköinnistä ohjaamossa

Kotimaa

Useissa läheltä piti -tilanteissa ollut lentäjä Jari Rinne: Lento-onnettomuudet johtuvat usein hätiköinnistä o

Suomessa

Maaliskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Video on taltioitu onnettomuuspaikalla:

Teneriffan

Ohjaamotoiminnan

Kehittynyt

Rinne