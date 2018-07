Oulun yliopisto kehitti lempeän laihdutusohjelman, joka suostuttelee ja vaikuttaa ajatuksiin – ”Jokaista mielihalua ei tarvitse toteuttaa syömällä”

Kotimaa

Oulun yliopisto kehitti lempeän laihdutusohjelman, joka suostuttelee ja vaikuttaa ajatuksiin – ”Jokaista mieli

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnikka-niminen

Mutta

Uuden

Onnikka

Uutta

Tutkimuksen