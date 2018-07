Kotimaa

Junaliikenne poikki Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä turvalaitevian vuoksi

Junien

Häiriö sattui

kulku on keskeytetty Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, tiedottaa Liikennevirasto. Syynä keskeytykseen on turvalaitteen vika. Vika havaittiin kello 15.10. Laite, josta häiriö johtuu, sijaitsee ilmeisesti Hämeenlinnassa.Liikennevirasto kertoo, että vikaa tutkitaan parhaillaan, mutta vielä ei tiedetä, kuinka kauan vian korjaus kestää ja kauanko junaliikenne on poikki Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä.VR:ltä kerrottiin vähän kello 16:n jälkeen, että häiriö on tähän mennessä vaikuttanut enintään 1 500 ihmisen matkustamiseen. 16:n aikaan viisi junaa oli pysähdyksissä häiriön vuoksi.junaliikenteen ruuhka-aikaan. Junat joutuvat odottelemaan Riihimäellä ja Hämeenlinnassa.Yhtä R-junaa ajetaan Turengista Riihimäelle hitaalla vauhdilla. Samoin toiseen suuntaan ajetaan yhtä Pendolinoa hitaalla vauhdilla. Pendolino on matkalla Vaasaan, Liikennevirastosta kerrotaan.HS seuraa tilannetta.