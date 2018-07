Markkinoilta vedettävät verenpainelääkkeet saa vaihtaa ilmaiseksi korvaaviin tuotteisiin – Takaisinveto koskee 20 000 suomalaisen lääkkeitä

Kotimaa

Markkinoilta vedettävät verenpainelääkkeet saa vaihtaa ilmaiseksi korvaaviin tuotteisiin – Takaisinveto koskee

Apteekit

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005743828.html

Syy poisvetoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy