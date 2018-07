Kotimaa

Huutokaupassa myyty 400 kiloa painava panssarin­torjunta­tykki varastettiin Kerimäellä, poliisi epäilee

epäilee, että kesäkuun puolivälissä Savonlinnan Kerimäellä myyty panssarintorjuntatykki on varastettu.Deaktivoitu 37PstK/36 Bofors -panssarintorjuntatykki katosi Kerimäellä Hotelli Herttuan pihasta, jossa huutokaupassa myydyt tykit olivat säilytyksessä odottamassa kuljetusta ostajilleen.Tykin puuttuminen huomattiin kesäkuun 27. päivänä, kun ostajan valtuuttama kuljetusfirma meni hakemaan sitä. Paikan päällä firman työntekijät totesivat, ettei tykki ollut muiden joukossa.suunniteltu tykki on historiallinen koriste-esine, eikä sillä voi esimerkiksi ampua.Tykki painaa 400 kiloa, mutta siinä on kuitenkin kuljetusrenkaat. Tykin piippuun on kaiverrettu sarjanumero 2207, ja siinä voi olla useaan kohtaan kirjailtuna valkoisella teksti T3787.Itä-Suomen poliisilaitos pyytää havaintoja kadonneesta tykistä ja sen mahdollisesta sijaintipaikasta puhelimitse numeroon 0295 415 232, ja sähköpostitse osoitteeseen viheet.ita-suomi@poliisi.fi