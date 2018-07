Kotimaa

Palkanmaksu myöhässä, työ­vuorot päättyvät ennen aikojaan – Näihin ongelmiin ravintola-alan kesä­työntekijät t

Yksi

Ojala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lain mukaan pitää tietää, milloin työhön tulee, milloin lähdetään.”

Pamin

Järvisen

Työsopimuksissa

Miten ongelmilta voitaisiin sitten välttyä?

Myös

Entä