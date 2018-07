Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta moottoritorpedoveneet, mutta Merivoimat kiersi kieltoa röyhkeästi – ”Tietyllä tavalla se oli riski”

Kotimaa

Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta moottoritorpedoveneet, mutta Merivoimat kiersi kieltoa röyhkeästi – ”Ti

Suomen

Salaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merivoimilla

Veneisiin

Nuoli-luokan

Merivoimat

”Nuoli-luokka

Tutkimuksissaan

Suomen

Merivoimat

Merivoimat juhlii Turussa satavuotista taivaltaan

Satavuotias

Esimerkiksi

Merivoimien