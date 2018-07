Suomen kehitysyhteistyön kumppani pidätettiin korruptioepäilyistä – Ulkoministeriö: Ei näyttöä siitä, että Suomen rahat olisi kähvelletty

Kotimaa

Suomen kehitysyhteistyön kumppani pidätettiin korruptioepäilyistä – Ulkoministeriö: Ei näyttöä siitä, että Suo

Länsi-Keniassa

Kenian

sijaitsevan Busian piirikunnan kuvernööri Sospeter Ojaamong https://www.hs.fi/haku/?query=sospeter+ojaamong pidätettiin alkuviikolla epäiltynä useasta korruptiorikoksesta.Suomi teki vuosia kehitysyhteistyötä Busian paikallisviranomaisten kanssa. Suomi rahoitti vuosina 2010–2016 Busian maaseudun kehittämisohjelmaa yhteensä 27 miljoonalla eurolla. Ohjelman tavoitteena oli vähentää alueen köyhyyttä ja parantaa asukkaiden ruokaturvaa. Ohjelmaan http://www.finland.or.ke/public/default.aspx?nodeid=46396&contentlan=1&culture=fi-FI kuului Busian paikallishallinnon tukeminen ja sen toteutuksesta vastasi Kenian suunnitteluministeriö.valtakunnansyyttäjän mukaan kuvernööri Ojaamong on syyllistynyt valta-asemansa väärinkäyttöön ja julkisten varojen kähveltämiseen. Pidätys perustuu tutkintaan vesihankkeesta, josta maksettiin, mutta jota ei koskaan toteutettu. Piirikunta on syyttäjän mukaan menettänyt 8 miljoonaa Kenian shillinkiä eli noin 68 000 euroa.Kuvernöörin pidättämisestä uutisoivat Reuters https://www.reuters.com/article/us-kenya-corruption/kenya-to-prosecute-county-governor-nine-others-in-graft-case-idUSKBN1JT0HL ja Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2018/07/kenya-busia-county-governor-arrested-corruption-charges-180704084351276.html Kenialaismedian https://www.nation.co.ke/counties/busia/Ojaamong-spends-second-night-in-cell/3444872-4648680-tqiioj/index.html mukaan vesihankkeeseen liittyvät epäselvyydet ovat tapahtuneet vuonna 2014 ja Kenian korruption vastainen komissio EACC on tutkinut Ojaamongia vuodesta 2016 lähtien.”Ulkoministeriö ja suurlähetystö ovat olleet tietoisia kuvernöörin heikosta maineesta”, ulkoministeriön Kenia-tiiminvetäjä, lähetystöneuvos Tony Paso https://www.hs.fi/haku/?query=tony+paso kertoo. Ojamoong aloitti piirikunnan kuvernöörinä vuonna 2013.

Kuinka paljon Suomi on tehnyt yhteistyötä korruptiorikoksista epäillyn Sospeter Ojaamongin kanssa?

”Meillä tietysti on periaate, että olemme yhteyksissä paikallisten viranomaisten kanssa. Hänen kanssaan yhteydet ovat olleet suurlähettilästasolla. Suurlähettiläs on ollut tapaamassa kuvernööriä niin sanotulla kohteliaisuuskäynnillä. Kuvernööri on ollut myös lounastyyppisellä tapaamisella Nairobissa.”

Onko syytä epäillä, että Suomen myöntämät varat ovat päätyneet kuvernöörin taskuihin?

”Hankkeesta on tulossa loppuraportti. Siitä on tehty normaalin kaavan mukaan tilintarkastuksia. Siitä on myös tehty erityistilintarkastuksia hankintoja koskien vuonna 2015. Meillä ei ole evidenssiä siitä, että varat olisivat päätyneet kuvernöörin taskuihin.”

Kuinka tavallisia tämäntyyppiset korruptioepäilyt ovat Suomen kehitysyhteistyön yhteistyötahojen keskuudessa?

”Ulkoministeriön tietoon on tullut vuosina 2015–2017 yhteensä 63 väärinkäyttöepäilyä, mutta väärinkäyttöepäilyssä ei välttämättä ole kyse korruptioepäilystä. Niissä voi olla kyse myös taloushallinnon osaamattomuudesta.”

Miten ulkoministeriö pyrkii kitkemään korruptiota kehitysyhteistyöhankkeissa?

Paso

”Se lähtee projektien suunnittelusta, jolloin kartoitetaan mahdollisia riskejä. Meillä on tilintarkastuksia ja monitoroivaa seurantaa. Edustustot, ministeriö ja ulkopuoliset konsultit tekevät tarkkoja selvityksiä siitä, että varat käytetään niin kuin on suunniteltu. Meillä on myös hankkeita, jotka tukevat suoraan hallinnon avoimuuden kehittämistä. Lisäksi ulkoministeriön verkkosivuilla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen epäillystä varojen väärinkäytöstä.”ei osaa sanoa, alkaako ulkoministeriö selvittää jo päättyneen hankkeen taustoja ja rahankäyttöä kuvernöörin korruptioepäilyjen takia.Kuvernööri kiistää korruptiosyytteet ja kutsuu niitä poliittiseksi ”noitavainoksi”. Ojamoongin pidätys on osa laajempaa EACC:n johtamaa korruption vastaista kampanjaa. Yhdessä kuvernöörin kanssa pidätettiin yhdeksän muuta viranomaista.