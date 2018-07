Moottoripyöräilijä kuoli rajussa kolarissa Orivedellä – Tilanteessa mukana olleen henkilöauton kuljettaja pysäytti autonsa, mutta pakeni sitten auttamatta uhria

Kotimaa

Moottoripyöräilijä kuoli rajussa kolarissa Orivedellä – Tilanteessa mukana olleen henkilöauton kuljettaja pysä

Moottoripyöräilijä

Onnettomuuden

Poliisi

kuoli kolarissa Orivedellä sunnuntaina, poliisi kertoo tiedotteessa. Raju onnettomuus tapahtui Talviaisten ja Länkipohjan välisellä ohituskaistalla noin puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä.Moottoripyöräilijä oli matkannut ennen onnettomuutta 9-tiellä Orivedeltä kohti Jämsää.uhri, noin 30-vuotias mies, oli lähtenyt ohittamaan BMW-merkkistä henkilöautoa toisen moottoripyöräilijän kanssa. Ensimmäinen pyörä pääsi auton ohi, mutta toinen törmäsi ohitustilanteessa ajosuuntia erottavaan keskikaiteeseen ja mahdollisesti myös ohitettavaan autoon.Mies kuoli välittömästi tapahtumapaikalla ja jäi tielle makaamaan. Hänen kanssaan kolaroineen henkilöauton kuljettaja pysähtyi ensin tapahtumapaikalle. Autosta nousi kaksi noin kolmekymppistä miestä, mutta kun he näkivät uhrin makaavan maassa, he poistuivat nopeasti paikalta.Kumpikaan ei tehnyt mitään auttaakseen uhria. Poliisi on ollut yhteydessä uhrin omaisiin.tutkii onnettomuuden syitä ja autoilijan mahdollista osuutta tapahtuneeseen.Erityisesti henkilöautosta ja sen kuljettajista kaivataan myös silminnäkijähavaintoja. Poliisi kuitenkin toivoo, että autossa olleet ihmiset ilmoittautuisivat heille itse.Yksi silminnäkijä on kertonut, että paikalta poistunut BMW-merkkinen auto oli porrasperäinen ja 5-sarjaa. Henkilöauto oli väriltään musta, ja siinä oli suuret, urheilulliset vanteet sekä takana spoileri.Autossa olleet miehet olivat silminnäkijän kertoman mukaan noin 30-vuotiaita, hoikkia ja kesävaatteisiin pukeutuneita. Toinen miehistä oli noin 185 senttimetriä pitkä ja hänellä oli päässään lippalakki.Mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa puhelimitse joko Sisä-Suomen poliisille numeroon 0295 445 322 tai vastaajaan numeroon 0800 90022. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi