Suomalainen Polar on sulkenut sotilaiden paikannustietoja vuotaneen toiminnon sovelluksestaan – Puolustusvoimat ei aio kieltää sovellusten käyttöä

Kotimaa

Suomalainen Polar on sulkenut sotilaiden paikannustietoja vuotaneen toiminnon sovelluksestaan – Puolustusvoima

Suomalaisen

Sovelluksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityisyyden

Puolustusvoimien

Heiskasen

Puolustusvoimat