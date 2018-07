Kotimaa

Oriveden kuolonkolariin osallisiksi epäillyt miehet ilmoittautuivat poliisille

Kaksi kuolonkolariin osallisiksi epäiltyä miestä on ilmoittautunut poliisille. Moottoripyöräilijä kuoli ohitustilanteessa Orivedellä sunnuntaina noin puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä. Ohitettavassa autossa olleet noin kolmekymppiset miehet poistuivat onnettomuuspaikalta auttamatta uhria, joten poliisi on etsinyt heitä.



Miehet ottivat yhteyttä poliisiin maanantaina iltapäivällä, ja he ovat kertoneet oman versionsa tapahtumista.



Onnettomuuden uhri, noin 30-vuotias mies, oli lähtenyt ohittamaan BMW-merkkistä henkilöautoa toisen moottoripyöräilijän kanssa. Ensimmäinen pyörä pääsi auton ohi, mutta toinen törmäsi ohitustilanteessa ajosuuntia erottavaan keskikaiteeseen ja mahdollisesti myös ohitettavaan autoon.



Mies kuoli välittömästi tapahtumapaikalla ja jäi tielle makaamaan. Hänen kanssaan kolaroineen henkilöauton kuljettaja pysähtyi ensin tapahtumapaikalle. Autosta nousi kaksi noin kolmekymppistä miestä, mutta kun he näkivät uhrin makaavan maassa, he poistuivat nopeasti paikalta.