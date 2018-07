Kotimaa

Poliisi: Maksukorttien kopiointilaitteita on löytynyt bensa-automaatteihin asennettuna Pirkanmaalta

Kortin

Sisä-Suomen

Toistaiseksi

kopiointilaitteita on löydetty bensa-automaatteihin asennettuina Pirkanmaalla, varoitti Sisä-Suomen poliisi tiistaina.Poliisin mukaan kortin kopiointilaitteita sekä tunnusluvun kuvaamiseen tarkoitettua laitteistoa on löytynyt kahdelta ABC-ketjuun kuuluvalta kylmäasemalta Pälkäneeltä ja Valkeakoskelta.Poliisi pitää mahdollisena, että kopiointi- ja kuvaamislaitteita voi olla asennettuna myös muihinkin polttoaineautomaatteihin. Nyt löydetyt laitteet ovat olleet teknisesti hyvätasoisia sekä melko huomaamattomia.Pälkäneen kylmäasemalla kopiointilaitteisto löydettiin viime viikon maanantaina. Valkeakoskella kopiointilaitteet oli asennettu kumpaankin kylmäasemalla olleeseen mittariin, ja ne löydettiin tiistaina. Poliisi on purkanut kaikki kopiointilaitteet.poliisi pyytääkin, että juuri ennen kopiointilaitteistojen purkamista automaateilla asioineet ihmiset ovat yhteydessä pankkiinsa sekä uusivat käyttämänsä maksukortit. Vaihtoehtona on myös ulkomaanostojen ostorajan laskeminen, jos esimerkiksi epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi aiemmin, poliisi tiedottaa.Poliisi muistuttaa myös yleisestä huolellisuudesta tunnusluvun peittämisessä, kun sitä näppäillee automaattiin. Kamera on usein asennettu joko suoraan näppäimistön yläpuolelle tai sivulle.rikoksesta epäiltyjä ei ole poliisin tiedossa, mutta rikoksia tutkitaan petoksen yrityksenä.Kaikista epämääräisistä ja tavanomaisesta poikkeavista automaateista tulee välittömästi ilmoittaa poliisille.