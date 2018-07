Kotimaa

Erityisen vaarallinen ase laukesi kaupassa Raisiossa, kaksi loukkaantui – mies ei tiennyt, mitä piti käsissään

ihmistä loukkaantui tiistaina, kun erityisen vaaralliseksi luokiteltu kynäpistooli laukesi kaupassa.Poliisi ja ensihoito saivat hälytyksen tiistaina puoli yhden aikaan Raision K-Supermarketiin, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan kauppaliikkeen kahvilapöydässä istunut mies oli käsitellyt hallussaan ollutta kynäpistoolia, kun ase oli odottamatta lauennut.Poliisin mukaan luoti lävisti mainostauluja ja osui sivummalla seisseeseen ihmiseen, joka loukkaantui lievästi. Asetta käsitellyt mies myös loukkaantui. Poliisin mukaan vakavilta vammoilta vältyttiin. Tapahtumahetkellä kauppaliikkeessä oli ollut useita ihmisiä.poliisin mukaan tapahtumassa on ilmeisesti ollut kyse sattumasta ja vahingosta.Poliisin alustavien tietojen mukaan miehellä ei ollut tietoa siitä, millaista laitetta hän piti käsissään. Mies ei ollut siis tiennyt, että laite on kynäpistooli.Lounais-Suomen poliisista kerrottiin HS:lle, että kynäpistooli on aina luvaton ase, jolle ei voi saada aselupaa. Lounais-Suomen poliisin lähettämässä tiedotteessa kerrotaan myös, että kynäpistooli on luokiteltu erityisen vaaralliseksi ampuma-aseeksi sekä ampuma-aselaissa että oikeuskäytännössä.Poliisi tutkii asiaa törkeänä ampuma-aserikoksena, vaaran aiheuttamisena sekä vammantuottamuksena.